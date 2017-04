Podul de la Turcinești, ÎNCHIS! Iată pe unde poți circula

Prefectura Gorj a comunicat următoarele legate de circulația pe Podul de la intrarea în comuna Turcinești: „Avand in vedere degradarea unei portiuni a podului peste raul Jiu amplasat pe DJ664 la intrarea in comuna Turcinesti dinspre Tg-Jiu, Comitetul Judetean pentru Situati de Urgenta s-a intrunit in aceasta după-amiaza in sedinta extraordinara si a adoptat urmatoarele masuri:

1. Interzicerea accesului auto si pietonal pe podul peste raul Jiu situat la intrarea in comuna Turcinesti dinspre Municipiul Tg-Jiu, pe DJ 664

2. Realizarea unei expertize privind starea respectivei constructii.

3. Blocarea accesului pe pod a mijloacelor auto si a pietonilor cu ajutorul unor parapeti.

4. Asigurarea pazei la intrarea pe pod

5. Asigurarea unui dispozitiv format din personal IPJ Gorj si Politia Locala Tg-Jiu la capetele podului pentru interzicerea accesului auto si pietonal pana la blocarea accesului cu ajutorul unor parapeti.

Accesul auto se face pe rute ocolitoare prin orasul Bumbesti Jiu si localitatea Stanesti”.