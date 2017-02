Primar ameninţat cu un cuţit într-o benzinărie

Primarul Marius Stoica a sunat la 112 şi a reclamat că un bărbat pe care îl cunoaşte l-a ameninţat probabil cu un cuţit.

”Eram în benzinărie să îi cumpăr copilului un suc, mă rugase să îi duc acasă. Am luat sucul, m-am dus la casă, am plătit şi apoi a apărut un om mai robust, cu tatuaje multe, îl ştiam pe individ, are probleme cu legea. S-a repezit la mine, m-a înjurat, m-a ameninţat. I-am zis să mă lase în pace. Nu mi-a spus cu ce să mă potolesc, de ce m-a ameninţat”, a povestit speriat Marius Stoica.

Agresorul edilului a fost dus la sediul Poliţiei Orşova pentru audieri.