Profesor universitar în SUA, gunoier voluntar în RUNCU!

Un român, profesor universitar în statul american Texas, a șocat comuna Runcu din Gorj. Petru Simionescu, român stabilit de 18 ani în Statele Unite ale Americii, îşi petrece vacanţa de vară în această localitate, alături de soţia sa şi de două nepoate. Acesta a fost de-a dreptul îngrozit de gunoaiele din râul Sohodol, care trece prin spatele casei în care locuieşte şi unde, atunci când era copil, prindea mulţi peşti. Așa că, nici una nici două, s-a mobilizat alături de familie pentru a ecologiza albia râului Sohodol. Potrivit adevărul.ro, Petru Simionescu şi cei care-l însoţesc în vacanţa din România au decis să cureţe râul pe o anumită porţiune şi s-au adresat Primăriei Runcu, care le-a pus la dispoziţie saci şi mănuşi pentru a strânge deşeurile.

„Am copilărit aici, sau mai exact verile, că de crescut, am crescut la Petroşani. Veneam vară de vară aici, ţin minte când mă scăldam aici, când prindeam peşte, era limpede şi curat acest râu. Nu am mai trecut pe aici de multă vreme, fiind plecat de 18 ani, dar când acum am văzut cum arată râul acesta, plin de mizerie, am luat decizia să fac ceva“, a povestit Petru Simionescu.