Și-a obligat fetiţa de 6 ani să se prostitueze

Pe femeia care a oripilat Breaza o aşteaptă temniţă grea! După ce va ieşi din închisoare, Cristina Negrei are interdicţie să mai ia legătura cu Măriuca, fiica sa, timp de cinci ani. Decizia Judecătoriei Câmpina nu este una definitivă.

În acelaşi dosar a fost condamnat şi Viorel Mărgărit (49 de ani), iubitul femeii. Bărbatul a fost găsit vinovat pentru viol şi corupere sexuală, fiind condamnat la nouă ani de închisoare. Fetiţa a fost plasată la un asistent maternal. Pentru Măriuca, coşmarul a început în 2015. Mama sa a intrat într-o relaţie cu Viorel Mărgărit, iar puştoaica a asistat la scene de sex, de multe ori fiind, fără voia ei, şi protagonistă a orgiilor. Potrivit anchetatorilor, mama şi concubinul întreţineau relaţii sexuale chiar în patul în care dormea copila. Uneori, la aceste orgii participau şi alţi bărbaţi, unii trecuţi de 70 de ani. Copila a scăpat de coşmar după ce i-a povestit totul unei vecine. “Eu am salvat-o, mititica. În ziua de Paşte am găsit-o dormind pe ciment, iar în cameră mai erau cinci bărbaţi. Pe mama ei ar fi îmbătat-o, iar fetei i-au făcut ce i-au făcut”, povesteşte Mariana Strechioiu, femeia care a alertat autorităţile.

Daniela Negrei, mama Cristinei şi bunica Măriucăi, susţine că n-a avut cum să intervină, fiindcă era bătută de fiică. Oamenii din cartier spun însă că ambele femei se prostituau de mult timp, din cauza sărăciei, iar Cristina, la rândul ei, fusese violată de concubinul mamei.

“Mami m-a dus prin toate alea, pe la blocuri. Aşa făceam bani. Pe aia mică am luat-o cu mine pentru că o îmbăta mami. Mami e de vină pentru tot. Şi pe mine m-au îmbătat atunci când şi-au bătut joc de aia mică”, povesteşte Cristina, aflată încă în libertate.