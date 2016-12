Silvia, câștigătoarea „Bravo, ai stil”, mesaj neașteptat pe Facebook: „Nu pot să fac mai nimic din toate astea”

Devenită deja celebră în toată țara, Silvia Oana Popescu, câștigătoarea emisiunii „Bravo, ai stil”, a scris un mesaj neașteptat pe Facebook. Obosită de agitația prin care a trecut în ultima perioadă, gorjeanca a ținut să facă o pauză și să se deconecteze de la tot ce înseamnă viață publică.

„Vreau să cer scuze și înțelegere celor care vor să vorbească cu mine și nu o pot face, pentru că am nevoie de puțină liniște. Am trecut printr-o perioadă foarte solicitantă și mi-am epuizat bateriile. Știu că toți vreți să mă întrebați diverse lucruri, să-mi spuneți altele, să comentăm pe unul, pe altul, însă acum nu pot să fac mai nimic din toate astea. Cei care mă cunosc mai îndeaproape știu ce fel de om sunt (sper) și mai sper că realizează că nu uit pe cei cu care am râs, am plâns, nici de cei la care am țipat nu uit, nu-i uit pe cei cu care am împărțit o Cola, cum vine vorba, și credeți-mă că fiecare își are locul lui în mintea și sufletul meu. Salut Târgu Jiul meu, salut toată țara care mi-a fost alături și vă sunt recunoscătoare pentru asta! Ca să revin cu forțe proaspete, trebuie să stau nițel la dospit … O să vorbim curând. Vă mulțumesc, vă îmbrățisez pe toți și vă iubesc!”, a scris Silvia Oana Popescu pe pagina ei de Facebook.