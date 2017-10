Soarta Pandurilor, o necunoscută! Află când se vor decide

Soarta clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu trebuia să fie decisă astăzi, miercuri, 11 octombrie, însă nu a fost așa. Tribunalul Gorj nu a analizat nici astăzi solicitarea de faliment depusă de cei care au bani de recuperat de la Pandurii. Insolvenţa a blocat şi sumele care urmau să ajungă la Pandurii.

Magistrații Tribunalului Gorj au amânat decizia până pe 17 ianuarie 2018, când vor analiza cererea legată de falimentul clubului.

Administratorul special al clubului Pandurii a declarat că speră ca instanţa să nu pronunţe falimentul echipei. „Eu o să mă duc în fața judecătorului sindic și o să-i spun care sunt perspectivele, câți bani mai am de încasat, ce presupune vânzarea de active care ne-ar asigura continuarea activității. (…) Am asigurat cheltuielile unui meci de acasă. Probabil se va amâna”, a spus Marin Golea. Acesta spune că dacă s-ar scoate la vânzare mașinile, clubul putea încasa 1.7 milioane lei, bani din care putea achita cele două rate la creditori. Clubul Pandurii este în insolvenţă de aproape un an. Are datorii de aproape şase milioane de euro către aproximativ 200 de creditori.