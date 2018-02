Creditorii companiei Succes Nic Com, au aprobat planul de reorganizare. Reţeaua de magazine Succes ar putea avea un nou proprietar, un tânăr de 27 de ani din Târgu Jiu. Versin Alexandru-Răzvan este, potrivit termene.ro, unicul acţionar al companiei Succes Dezvoltare 1991 SRL care va prelua activele ce formează linia de business “reţeaua de magazine” din cadrul grupului Succes. “Prezentul plan de reorganizare prevede transferul unei părţi a activelor Succes NIC COM, active care formează linia de business “Reaţea de magazine”. Societatea propusă să preia reţeaua de magazine ale Succes NIC COM în primul an de la implementarea prezentului plan de reorganizare este Succes Dezvoltare 1991 SRL care are ca activităţi comerţ cu amănuntul în magazine specializate, abatorizare şi procesare produse de carne”, se arată în Planul de reorganizare al companiei care şi-a declarat insolvenţa în februarie 2015. Tranzacţie de aproximativ 26 de milioane de lei Acelaşi document noteaza ca, activele propuse spre a fi transferate în cadrul liniei de business “Reţea de magazine” includ 62 de terenuri, clădiri şi spaţii comerciale a căror valoare de piaţă se cifrează la peste 18,4 milioane de lei. De asemenea, Succes Dezvoltare va prelua şi stocul de marfă a cărei valoare de piaţă este de aproximativ 8 milioane de lei.

Vezi mai multe aici