Incident sângeros noaptea trecută la un club din Novaci. Mai mulți romi din Bengesti-Ciocadia s-au încăierat cu câțiva bărbați din Novaci iar in timpul altercației, un tânăr de 17 ani, a fost înjunghiat cu un briceag in picior si in zona inimii. Agresorul a fost reținut iar victima e in stare stabilă la spital

Ca un făcut, victima nici macar nu participa la scandal ci pur si simplu a căzut la mijloc.