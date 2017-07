Tradiții și superstiții de Sfântul Ilie! De ce nu este bine să pleci la drum

La 20 iulie, crestin-ortodocsii sarbatoresc Sfantul Ilie, care a salvat poporul Israel prin rugaciunea sa, care a adus ploaie dupa trei ani si jumatate de seceta.

Ziua de Sfantul Ilie este recunoscuta in traditia populara ca o zi plina de traditii si datini. Una dintre cele mai cunoscute este aceea ca de Sfantul Ilie este furtuna si ploua foarte mult.

Potrivit traditiei, Dumnezeu nu ii spune Sfantului Ilie cand este ziua sa, pentru ca acesta sa nu trimita pe pamant furtuna si trasnete prin care sa ii pedepseasca pe oameni pentru pacatele lor.

CITESTE SI:



Expertul Acasa.ro, Maria Chirculescu: Ce trebuie sa faci de Sfantul Ilie, ca sa nu-l superi



Traditia populara spune, de asemenea, ca, daca ploua in ziua de Sfantul Ilie, este bine sa nu deschidem ferestrele si usile locuintelor, pentru a nu intra in casa duhurile rele fugarite de furia Sfantului Ilie. De asemenea, daca ploua in ziua praznicului, vremea rea se mentine inca 20 de zile.

Iata mai jos cateva dintre obiceiurile si superstitiile de Sfantul Ilie:

Nu se face curatenie si nu se gateste

De Sfantul Ilie, gospodinele nu trebuie sa faca ordine in gospodarie, iar in multe zone din tara nu se aprinde nici focul in vatra pentru a pregati mancare gatita. Potrivit traditiei, acela care nu respecta sarbatoarea este pedepsit de Sfantul Ilie care trimite grindina si furtuna peste ogoarele lui.

Pamanturile se stropesc cu apa sfintita

Sfantul Ilie este si ocrotitorul recoltelor; de aceea, in aceasta zi ogoarele se stropesc cu agheasma pentru ca ele sa aduca rod bogat in anul urmator. In dimineata praznicului, se culeg cele mai bune plante de leac, care se usuca in locuri ferite de umezeala si se pastreaza in farmacia casei. Tot acum se culege si se sfinteste la biserica si busuiocul.

In multe zone din Moldova, in aceasta zi, gospodarii mananca grau nou fiert, indulcit cu miere, pentru a avea spor in munca lor.

Se impart mere

Traditia spune ca nu era voie sa se consume mere pana la 20 iulie si nici nu era voie ca aceste fructe sa se bata unul de altul, pentru a nu cadea grindina, obiceiul acesta fiind pastrat si astazi. Tot in 20 iulie, merele, considerate fructele Sfantului Ilie, sunt duse la biserica pentru a fi sfintite, crezandu-se ca numai în acest mod ele vor deveni mere de aur pe lumea cealalta.

Tot de Sfantul Ilie, crestinii isi amintescde sufletele mortilor, în special de cele ale copiilor. Femeile chemau copii straini sub un mar, pe care il scuturau ca sa dea de pomana merele cazute. Astfel, se considera ca mortii se veselesc.

Bisericile sunt pline, in aceasta zi, cu bucate pentru pomenirea mortilor (Mosii de Sfantul Ilie), iar la casele gospodarilor se organizeaza praznice mari.

Este bine sa ai busuioc sfintit in casa

Potrivit traditiei stramosesti, in aceasta zi este bine sa facem provizii de busuioc , o planta cu efecte miraculoase pentru sanatate si pentru viata spirituala. Buchetele de busuioc se sfintesc la biserica, apoi se pastraza la icoane, dar se pun si la ferestre, si la streasina casei, pentru ca acea gospodarie sa fie aparata de dracii pe care biciul Sfantului Ilie ii alunga oriunde-i intalneste.

Daca tuna si fulgera, spune traditia, este bine sa aprinzi tamaie si sa mergi cu bolul prin toata casa, cu exceptia baii. In acest mod, mirosul de tamaie alunga spiritele rele si dracii care s-au pitit in gospodaria noastra de frica Sfantului Ilie.

Fetele nemaritate isi viseaza ursitul

In multe zone rurale, in mod discret, in zorii sarbatorii, fetele nemaritate merg in lanurile de canepa. Imbracate in camasi albe, ele se scalda in roua asternuta pe canepa. Fata care viseaza un lan de canepa verde se va casatori cu un baiat tanar. In schimb, fata care viseaza un lan de canepa uscata se va casatori cu un barbat mai in varsta.

Nu este bine sa pornesti la drum in ziua de Sfantului Ilie, pentru ca, spune traditia, dracii fugariti de Prooroc se ascund sub pomi, la rascruce de drumuri, ies in cale trecatorilor si le poarta ghinion.

Totodata, sarbatoarea proorocului Ilie Tesviteanul coincide si cu ziua Aviatiei Romane, acest sfant fiind considerat, incepand cu anul 1913, ocrotitorul si patronul aviatorilor.

Sursa: http://stiri.acasa.ro/social-125/traditii-si-superstitii-de-sfantul-ilie-de-ce-nu-este-bine-sa-pleci-la-drum-214635.html?utm_source=webpush&utm_medium=sfantul-ilie-traditii&utm_campaign=stiri-social