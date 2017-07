TRAGEDIE! A murit la 35 de ani

Un fost coleg din mass media din Gorj a decedat la doar 35 de ani. Vestea tragică a fost anunțată de rudele sale. „Cu mare Suferința si Tristețe va anunț ca a plecat dintre noi atât de devreme un nepot, un fiu, un coleg, un prieten, un frate, un verișor BOGDAN MĂRUȚĂ la o vârsta atât de fragedă de 35 de ani si mai avea multe lucruri de făcut, dar a fost chemat in ceruri! Cei care vor să-l insoteasca pe ultimul drum va anunț ca înmormântarea are loc sâmbăta 29 Iulie 2017 orele 13,0 in satul Dobrita. Dumnezeu sa te odihneasca in pace! ÎNGER drag! In veci nu te vom uita!”, au scris rudele.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!