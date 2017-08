Turneul de tenis de la Târgu-Jiu, la final! Vezi lista câștigătorilor

Duminica, 6 august, s-a incheiat si ultimul turneu ITF Pro Circuit organizat anul acesta la Targu Jiu. Dupa semifinalele de sambata, sportivele calificate in finala au fost Ilona Georgiana Ghioroaie, care a invins-o pe Nastassya Burnett (ITA) cu 6-4 6-2, si Tereza Mihalikova (SVK), care a castigat in fata australiencei Astra Sharma cu 6-1 6-4.

Finala de duminica a fost spectaculoasa, aproape 3 ore de joc, cu dese rasturnari de situatie, in care Tereza Mihalikova, favorita nr.2 a competitiei, a fost surprinzator invinsa de Ilona Ghioroaie, care a intors meciul in favoarea ei in tie-break-ul decisiv, scor final 6-3 3-6 7-6 (7).

Cele trei turnee desfasurate anul acesta la Targu Jiu fac parte din circuitele FRT PRO ale Romaniei, fiind dotate, fiecare in parte, cu premii totale in valoare de 15 000 $. Este pentru a treia oara consecutiv cand competitii internationale de asemenea anvergura se organizeaza pe Baza sportiva Tenis Club Elite din Targu Jiu si speram sa le putem organiza si anul viitor.