Un șofer inconștient a intrat cu basculanta pe calea ferată. A urmat o tragedie

După accidentul de tren de pe linia Simeria – Petroșani, un altul, s-a petrecut în această dimineață, la Jucu, pe raza județului Cluj. Trenul de persoane Baia Mare – București a lovit o autobasculantă.

Impactul dintre trenul inter-regio, Baia Mare – București, și autobasculantă a fost total. Tabla de pe locomotivă este sfâșâiată în mai multe locuri. Autobasculanta s-a răsucit de mai multe ori pe calea ferată, bordul acesteia fiind proiectat la câteva zeci de metri. ”Am simțit o mare bubuitură și apoi o frânare puternică. Bine că nu a deraiat trenul. Când am scos capul pe geam, am vazut basculanta răsturnată și am știut că a fost un accident”, poveste Maria Precup, din Baia Mare.

Martorii spun că șoferul camionului a ieșit singur din cabina ruptă, dar era grav rănit, fiind transportat de urgență la spital. La fața locului au intervenit multe forțe de intervenția. Circulația feroviară este complet blocată spre nordul și nordul estul României.