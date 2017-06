Vești BUNE! Se reduce CHIRIA la locuințele ANL

Un om ce se plimba prin New York vede o fetita atacata de un pitbull. Incearca sa se lupte cu cainele, reuseste in cele din urma sa-l omoare, salvand astfel viata fetitei. Un politist ce privise scena ii spune:

- Esti un erou, maine vei citi in toate ziarele: “Un brav american a salvat viata unei fetite.”

- Dar nu sunt american. Sunt afghan!

A doua zi in ziare scria: “Un extremist islamist a ucis un caine american.”