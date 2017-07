Vezi în ce țară europeană au MIGRAT cei mai mulți MEDICI români

Numarul de medici inregistrati in 2016 in Germania a crescut la 496.240, un procent in crestere cu 2,1%, fata de anul anterior, potrivit statisticii Camerei Federale a Medicilor, citate de HotNews.ro. Numarul medicilor emigrati din Germania in alte tari a fost de 2.050, scazand astfel la nivelul celui din 2003. Destinatiile acestora au fost ca de obicei, Elvetia (677), Austria (295) si SUA (112).

Aceasta tendinta in scadere nu reflecta insa si situatia privind medicii imigrati din alte tari. Anul trecut, tot al zecelea medic din Germania avea pasaport strain. 4.117 medici din strainatate au venit in 2016 si practica medicina in Germania, sporind numarul total al medicilor straini la 46.721, ceea ce reprezinta un plus de 10% fata de 2015. 68,6% dintre acestia sunt din Europa, 21,3% din Asia, 6,4% din Africa si 3,1% din America.

Pe locul intai, potrivit statisticii Camerei federale a Medicilor din Germania, se afla Romania, cu 4.285 de medici, urmata de Grecia (3.118), Siria (2.895) si Austria (2.600). Iar in aceste cifre nu este cuprins si personalul medical auxiliar, asistente, infirmiere, ingrijitoare de batrani din aziluri. Sistemul de sanatate german depinde tot mai mult de personalul medical venit din strainatate. Tot al 10-lea medic practicant nu are buletin german, procent care a crescut de peste patru ori, in ultimii douazeci de ani. Procentul este si mai mare la personalul de ingrijire medicala: 15% dintre asistentele medicale si 23% dintre infirmierele din azilurile de batrani provenind din randurile imigrantilor. In total, peste 630.000 de cadre medicale si de ingrijire din Germania provin din strainatate, potrivit studiului„Angajati straini din sistemul de sanatate dupatarile de provenienta“, publicat in decembrie 2015 de Ministerul Sanatatii german. Iar de atunci, in acord cu tendinta in crestere, se poate presupune ca cifrele au mai crescut.