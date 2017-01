Vine Anul Nou! Vezi aici ce trebuie să faci ca să ai noroc în 2017

Sărbătoarea Anului Nou se pare ca este una dintre cele mai vechi sărbători din întreaga lume. Primele menționări au fost lăsate de babilonieni, acum 4000 de ani. Prima zi a Anului Nou, potrivit Bisericii Ortodoxe, este ziua Sfântului Vasile.

Aproximativ 2000 de ani înainte de Hristos, Anul Nou babilonian se sărbătoarea în prima zi de primăvară astronomică, acest lucru fiind perfect logic, dacă ne gândim că primăvara este anotimul renașterii naturii, al florilor și momentul însămânțării pământului.

Sfântul Vasile, episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanti părinți ai bisericii ortodoxe și unul dintre cei mai mari teologi creștini. Scrierile sale au o mare importanta teologica si au fost traduse pe tot globul. Totodată, în prima zi a Anului Nou, copiii obisnuiesc sa meargă cu Sorcova.

Revelion vine din limba franceză și înseamnă aproximativ veghe, cu sensul de ospăț la miezul noptii.

Obiceiuri, tradiții românești de Anul Nou

La țară, Anul Nou este socotit a fi unul dintre cele mai favorabile momente pentru prognoza vremii sau a recoltelor. Țăranii apreciau lunile ploioase sau perioadele de secetă pe baza unui așa numit calendar făcut din foi de ceapă. La întocmirea acestuia se proceda astfel: în noaptea de ajun se tăiau părți egale dintr-o ceapă, cojile astfel obținute fiind botezate cu numele lunilor din an. Urma punerea sării pisate în cantități egale în fiecare coajă și asezarea acestora în rând, ca în succesiunea lunilor din an, pe masă sau pe vatra sobei. Aprecierea lunilor ploioase se facea în dimineața de 1 ianuarie după cantitatea de apă acumulată în cupele foilor de ceapa.

Superstiții păzite cu străsnicie

Pe 1 ianuarie nu arunca nimic din casă, nici măcar gunoiul. Dimpotrivă, este de dorit sa primești un cadou pe 1 ianuarie, oricât de mic și nesemnificativ ar fi acesta. Niciodată să nu măturați în Ajun de Anul Nou, pentru că alungați prosperitatea. Daca nu ați făcut-o cu o zi înainte, amânați până pe 2 ianuarie. Altfel veti avea casa goală tot anul. Daca spălați rufe, iar vă merge rău tot anul. Cei mai superstițiosi spun ca e bine să nu spălați rufe până la Bobotează, când se sfințesc apele. De asemenea, nu e bine să coaseți sau să folosiți foarfeca.

Se spune că prima persoană care îți intră în casă după miezul nopții, în Noul An, va influența ceea ce ți se întamplă în noul an. Se crede ca noul an va fi un an bun dacă prima persoană care intră în casă este un bărbat. Ideal ar fi să vă intre în casă un barbat înalt, brunet (se spune că blonzii și roșcații sunt aducători de ghinion, iar femeile de asemenea), iar dacă acest oaspete aduce cu sine o crenguță de vâsc, pâine și sare, sunt toate șansele ca noul an să fie cel mai bun din viața voastră de până acum. Pentru noroc, trebuie sa purtați haine noi (dar nu pantofi noi) de Anul Nou, și mai ales ceva roșu. O culoare veselă care atrage energiile pozitive. E bine să nu vă gasească noul an cu datorii, altfel veți avea datorii tot Anul. Nu e bine nici să dați cu împrumut în ziua de 31 decembrie sau de 1 ianuarie, pentru că tot sărac veți rămâne tot anul. Aduce ghinion sa intri în noul an fără niciun ban în buzunar.

Se spune că pentru a fi fericiți și iubiți tot anul e bine ca la cumpăna dintre ani, persoana iubită să fie lângă noi, și nu oricum, trebuie să ne purtăm între noi așa cum vrem să ne fie tot anul. Una dintre cele mai cunoscute tradiții, practicată nu doar în România, spune că punerea unei dorințe la miezul nopții, va deveni realitate.