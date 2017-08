Cârciumaru: „Am hotărât să fac pasul în lateral. Este timpul și vârsta“

Actuala conducere a PSD Gorj se va retrage peste doi ani și jumătate și va lăsa locul tinerilor. Declarația a fost făcută de către președintele PSD Gorj, senatorul Florin Cârciumaru. „E normal, pentru că sunt la vârsta la care sunt, iar în 2020 fac 64 de ani. Începând cu 2018, când va decide centrul să se organizeze alegeri, eu nu voi mai merge mai departe. Datoria mea este să pregătim o echipă nouă și să o aducem la conducerea organizației. Sunt decis să fac pasul, pentru că nu este frumos să te agăți încontinuu. Am atâția ani de zile în fruntea organizației PSD și a venit timpul ca eu și cei de lângă mine să facem pasul în lateral“.

Alte echipe de conducere

Florin Cârciumaru a spus că la organizația municipală, dar și la cea județeană vor fi alte echipe de conducere, ceea ce înseamnă că și viceprimarul Aurel Popescu se va retrage: „Eu am hotărât ca în 2020, la alegerile locale, atât la nivel de județ, cât și la municipiu să fie alte echipe. De ce să nu vină generația pe care noi am pregătit-o? Nu are rost să mergem mai departe. Este timpul și vârsta“.