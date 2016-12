Ce spune Ponta despre preluarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor

Deputatul Victor Ponta a declarat, ieri, că nu cere, dar nici nu refuză vreo funcţie. Ponta susţine că nu a discutat cu liderul partidului, Liviu Dragnea, despre posibila preluare a şefiei Camerei Deputaţilor şi că nici nu doreşte să îi dea vreun sfat cu privire la acest aspect. „Nu cer nicio funcție, nu refuz nicio funcție. Deocamdată am primit de la oameni și de la PSD funcția de deputat de Gorj. Nu, cu sfaturile nu stau bine. Nu cred că trebuie să-i dea nimeni sfaturi. Știe foarte bine ce trebuie făcut. Sunt deputat de Gorj. Pentru toți cei care am fost aleși în Hunedoara, în Gorj, cel mai important e să salvăm locurile de muncă și energia pentru că, pur și simplu, au făcut-o praf. Am ajuns să cumpărăm energie din străinătate”, a declarat Victor Ponta, citat de AGERPRES.