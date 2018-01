Dan Vâlceanu nu mai vrea să se implice în afaceri de teamă să nu „dea cu subsemnatul”

Deputatul Dan Vâlceanu, președintele PNL Gorj, nu mai dorește să se implice în afaceri de teamă să nu „dea cu subsemnatul“. Acesta mai este acționar doar într-o singură firmă, mai ales că societățile care activau în sectorul minier nu ar fi fost profitabile pentru că i s-ar fi pus bețe în roate.

Dan Vâlceanu deținea acțiuni la firmele Remont, Rominex și Trefo. În prezent, Dan Vâlceanu mai are acțiuni doar la societatea Trefo. „Nu mă mai implic în afaceri. Nici nu mai am timp și nici nu mai vreau, pentru că este foarte greu să te regăsești într-o situație de a da cu subsemnatul. Am închis firmele. Sunt la lichidator. Mai sunt acționar doar la o singură firmă și rămâne de văzut dacă o să rămân în această poziție. Firma funcționează, dar mai greu. Pot spune că schiopătează“, a spus liderul PNL într-o emisiune la Gorj TV.

Vâlceanu spune că firmele sale erau date afară de la licitațiile de la CEO

Firmele lui Dan Vâlceanu desfășurau cu precădere activități în sectorul minier. Deputatul susține că fosta conducere a Complexului Energetic Oltenia i-a pus bețe în roate și au fost făcute tot felul de presiuni pentru a nu mai câștiga licitațiile: „Sunt două lucruri care s-au întâmplat. De la momentul 2012 și venirea lui Laurențiu Ciurel la Complexul Energetic Oltenia, firmele s-au regăsit în situația de a fi date afară de la mai toate licitațiile. Am câștigat mai multe în afara județului Gorj. Nu asta era o problemă, dar m-am trezit în niște situații penibile, în care directorii unor companii cu care mergeam asociat la licitație erau sunați că nu au ce căuta cu mine acolo. Au fost situații complicate, dar motivul principal pentru care nu mai vreau să mă implic este că, în momentul în care ocupi o funcție publică, poți să te trezești în niște situația de a da cu subsemnatul, cu toate că de multe ori nici nu știi. Sunt în lichidare, se vor valorifica activele”, a mai spus Dan Vâlceanu.