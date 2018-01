Demisie la PNL! Mihai Paraschiv, exclus de Dan Vîlceanu din lista „portavocilor” partidului

Scandalul din PNL privind alegerea prim-vicepreședintelui organizației municipale Târgu Jiu s-a lăsat cu o demisie. Liberalul Mihai Paraschiv a renunțat la calitatea sa de membru în Biroul Politic al PNL Târgu Jiu, reproșându-le colegilor că i-au întors spatele. În replică, liderul Dan Vîlceanu l-a taxat dur și l-a retras de pe lista „portavocilor” PNL, pe motiv că a angrenat partidul în scandalul referendumului de dizolvare a Consiliului Local Târgu Jiu.

Meciul dintre președintele PNL, Dan Vîlceanu, și consilierul local Mihai Paraschiv s-a terminat prost pentru cel din urmă, iar ceea ce multe voci din partid spuneau demult, s-a adeverit. În doar câteva zile, Paraschiv a fost linșat de propriii colegi, iar acum a renunțat de bunăvoie la funcția politică pe care o deținea în partid. „Tot timpul mi-am dorit ca atunci când sunt într-o echipă, indiferent de natura echipei, trebuie să te bazezi pe cei pe care îi ai lângă tine, în față sau în spate. În momentul în care cineva care îți este în spate îți întoarce spatele și te lasă descoperit în fața adversarului, nu e chestiune morală, motiv pentru care nu vreau să iau parte la un astfel de joc. Eu nu pot să fac parte dintr-o astfel de echipă. Relația cu colegii mei de acum încolo va fi strict pe parte de colaborare în CL și nimic mai mult. Sunt alături de primarul Marcel Romanescu în toate luptele pe care le are de dus, dar nu vreau să mai fac parte din această echipă”, a declarat liberalul Mihai Paraschiv.

Paraschiv, retras de pe lista comunicatorilor

La scurt timp după demisie, liderul liberalilor gorjeni, Dan Vîlceanu, l-a zburat pe Paraschiv din lista comunicatorilor PNL, reproșându-i că nu este suficient de responsabil pentru o astfel de poziție. „Eu nu am făcut decât să regândesc lista cu comunicatori. Domnul Paraschiv era trecut pe acea listă și ne-am trezit că spune că e nevoie și vom demara proceduri pentru dizolvarea Consiliului Local Târgu Jiu. Asta spunea un om pe care noi îl desemnasem să vorbească în numele partidului. Partidul nu decisese niciodată așa ceva, nu avusesem nicio discuție despre așa ceva. Și, cum domnul Paraschiv nu înțelege responsabilitatea prezenței pe această listă, am luat decizia, împreună cu colegii, ca această listă să fie refăcută și domnul Paraschiv să nu fie trecut pe ea. E clar că nu are responsabilitatea poziției pe care i-a oferit-o partidul”, susține Dan Vîlceanu.

Pleacă din PNL?

Eliminarea lui Paraschiv din rândul celor împuterniciți să vorbească în numele partidului nu pare să-l afecteze pe liberalul care oricum este hotărât să se detașeze de colegii săi. Momentan nu se gândește la demisia din PNL, însă nici nu respinge o astfel de variantă. „ Nu știu dacă am fost retras de pe acea listă, nu mi-a comunicat nimeni nimic în acest sens. Nu mă deranjează și nu mă interesează, acum am mai mult timp pentru familie. Cred că am făcut deja un pas lateral din PNL. În acest moment nu mă gândesc să părăsesc partidul, dar am fost învățat că în politică niciodată să nu spui niciodată”, a mai adăugat Mihai Paraschiv.