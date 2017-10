Deputata Șarapatin: „Obligativitatea vaccinării va reuși să îi protejeze pe cei mici de boli grave”

Parlamentarul social-democrat Elvira Șarapatin a făcut o nouă declarație politică la Camera Deputaților, de data aceasta pe tema mult discutatei legi care susține vaccinarea obligatorie.

Sub denumirea ,,Legea vacinării, o înțepătură care salvează vieți”, declarația deputatei PSD arată susținerea personală a parlamentarului de Gorj față de acest act normativ care va intra în vigoare la începutul anului viitor. ,,Am văzut, chiar și în colegiul meu, nr.20 Gorj, păreri pro și contra în legătură cu proiectul de lege privind obligativitatea vaccinării, aprobat recent de Guvern și dezbătut de Comisia pentru sănătate publică a Senatului. Din experiență proprie, fiica mea având un copil de doar câteva luni, am ales să susțin acest proiect, realizând că obligativitatea vaccinării va reuși să îi protejeze pe cei mici de boli grave, maladii care au crescut mortalitatea infantilă în rândul populației. Cred astfel în acest act normativ ce va intra în vigoare din ianuarie 2018, deoarece necesitatea realizării acestuia și aprobării lui a apărut pe fondul scăderii acoperirii vaccinale în România dar și urmare a refuzului unor părinți de a-și vaccina copiii”, a subliniat, în cuprinsul documentului, deputata Elvira Șarapatin. Deputata crede că românii ar trebui să renunțe la îndoieli. ,,Le spun astfel celor ce mai au încă dubii legate de acest proiect că statul român finanţează şi organizează activitatea de vaccinare şi asigură vaccinuri eficace şi sigure, autorizate în mod corespunzător, conform legii. Mai mult, proiectul de act normativ instituie obligaţia vaccinării copiilor cu vaccinurile prevăzute în Calendarul Naţional de Vaccinare, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii sau unor grupuri de populaţie. De asemenea, Statul roman, prin Ministerul Sănătății, își asuma asigurarea condițiilor pentru diagnosticul și tratamentul optim al oricăror reacții adverse ale vaccinarii, precum și compensarea oricăror efecte de durată, daca sunt dovedite relațiile de cauzalitate”, a conchis Elvira Șarapatin.