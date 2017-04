Eduard Lădaru, răzvrătitul din ALDE! Nu îi face campanie lui Aurel Popescu și se visează viitor primar!

Consilierul local Eduard Lădaru refuză categoric să îl ajute pe Aurel Popescu să câștige fotoliul de primar al municipiului Târgu-Jiu. Lădaru joacă în opoziție față de Partidul Social Democrat, deși organizația politică din care face parte urmează să ajungă la masa negocierilor cu PSD. Tânărul politician spune că nu vrea să îl susțină pe Popescu atâta timp cât el însuși este un candidat cu potențial pentru șefia administrației publice locale. Dacă Dian Popescu decide că nu este cazul impunerii unui candidat ALDE la Primăria Târgu-Jiu, Eduard Lădaru spune că va merge la Drăguțești să îl susțină pe Ion Popescu și tot nu se alătură echipei de campanie a lui Aurel Popescu.

Eduard Lădaru vrea candidați atât la Târgu-Jiu, dar și la Drăguțești. Nu admite ideea că ALDE nu are contracandidat pentru alegerile din vara acestui an. Consilierul susține că însuși el are potențial pentru a câștiga. „Singurul candidat căruia îi voi face campanie este un candidat de la ALDE, nu o să fac campanie unui alt candidat. Deocamdată fac toate demersurile și încerc să conving membrii partidului că trebuie să avem candidat atât la municipiul Târgu Jiu, cât și la Drăguțești. Este firesc așa pentru că trebuie să ne măsurăm la fiecare alegere pentru a arăta că suntem o forță pe partea dreaptă a eșchierului politic. Nu înțeleg ce se poate câștiga la aceste negocieri ( n.red – dintre PSD și ALDE ) astfel încât să nu ne punem candidat. De fapt, ar fi multe chestiuni de câștigat, dar PSD nu este dispus să cedeze absolut nimic. Oricum, eu îmi mențin punctul de vedere că trebuie să avem candidat și faptul că și-au pus candidat și la Drăguțești este cu atât mai bine pentru că înseamnă că aproape sigur vom avea și noi candidat și eu voi fi candidat la Primăria municipiului Târgu Jiu, ceea ce-mi și doresc. Nu vreau să îi fac campanie unui alt candidat atâta timp cât eu sunt un candidat la Primăria municipiului Târgu Jiu și am potențial de a fi candidat și de a câștiga. Ar fi absurd să fac campanie altcuiva”, a declarat Eduard Lădaru la un post local de radio.

Alegerile pentru desemnarea primarului municipiului Târgu-Jiu vor avea loc pe 11 iunie 2017.