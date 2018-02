Florin Cârciumaru, magnet pentru edilii PNL! Doi primari liberali sunt ajutați de liderii PSD

Doi dintre cei mai importanți primari liberali par cu un pas în PSD. Edilii din Bumbești Jiu și Roșia de Amaradia au recunoscut public că au relații mult mai apropiate cu liderii social-democrați, decât cu șefii lor de partid, iar tot mai multe voci spun că cei doi vor face campanie pentru PSD în următoarele alegeri. Liviu Cotojman și Constantin Bobaru aproape că nici nu mai vorbesc cu președintele Dan Vîlceanu și caută sprijin la parlamentarii PSD pentru problemele din localitățile lor.

Tensiunile de la vârful PNL Gorj îi fac pe tot mai mulți edili liberali să își facă alte planuri politice. Primarii se simt abandonați de președintele Dan Vîlceanu, care pare mai preocupat de emisiunile de la televiziunile naționale, decât de problemele lor. Primarul din Bumbești Jiu a reușit să îi uimească pe colegii de partid, după de a recunoscut că parlamentarii Weber și Cârciumaru, de la PSD, reprezintă adevăratul sprijin pentru comunitate, iar cu Vîlceanu nu a vorbit deloc de când a ajuns deputat. „De la începutul mandatului de parlamentar, nu știu dacă am discutat vreodată cu domnul Dan Vîlceanu. Nu pot să mint. Poate că Bumbești Jiu, din punct de vedere politic, pentru PNL, nu reprezintă prea mult. În schimb am găsit întotdeauna deschidere la probleme cu preponderență la parlamentarii PSD. Cu domnul senator Cârciumaru și cu domnul deputat Mihai Weber nu cred că este săptămână în care să nu ne auzim de două-trei ori. Le transmit mulțumiri publice”, a declarat Bobaru.

„Relație deosebită cu Cârciumaru”

Modelul primarului de la Bumbești Jiu a fost preluat și de alți primari liberali, care îl caută pe președintele PSD, Florin Cârciumaru, atunci când au probleme, amplificând zvonurile că ar putea schimba tabăra politică în viitoarele alegeri. „Trebuie să fiu sincer, dintre toți parlamentarii am avut o relație deosebită cu domnul senator Cârciumaru. Am avut ceva probleme cu cariera, am discutat și am simțit că e ok, deci toată stima. În rest, parlamentarii sunt ocupați ca, pe acolo, prin Parlament, să clocească, așa, câte o lege care să fie în interesul lor”, spune și Liviu Cotojman, primarul liberal din Roșia de Amaradia.

„Nu e o chestiune care să mă supere”

În loc să își pună semne de întrebare, președintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu, spune că apropierea primarilor liberali de liderii PSD nu este tocmai o problemă și nu le poartă pică. „Domnul Bobaru a fost foarte sincer, în sensul în care a făcut publică o relație personală mai bună cu domnul Cârciumaru și domnul Weber. Nu e o chestiune care să mă supere. Cu ceilalți primari PNL țin legătura, ne întâlnim periodic, dar dacă domnul Bobaru a ales calea asta, e cu totul altceva. Într-adevăr, pe mine nu m-a căutat domnul Bobaru cu nicio problemă. Din punctul meu de vedere nu există o relație tensionată. Am luat act de preferința dânsului personală de a discuta mai mult cu alți parlamentari și nu am niciun fel de ranchiună sau de frustrare. Probabil, din punct de vedere doctrinar, domnul Bobaru se înțelege mai bine cu parlamentarii PSD”.

„Cel mai activ”

Vîlceanu spune că majoritatea celor cu care intră în contact îi apreciază activitatea și se consideră unul dintre cei mai activi parlamentari de Gorj. „Dacă există persoane care vor să îmi analizeze activitatea, cu mare drag o pot face și le stau la dispoziție cu toate explicațiile. Sunt unul dintre parlamentarii care, atunci când se întâlnește cu oamenii pe stradă, oamenii îl cataloghează ca fiind cel mai activ și implicat în rezolvarea problemelor. Problemele pe care le discut la nivel național sunt probleme care afectează și oamenii din Gorj”.