Florin Cârciumaru mai vrea o dată în Parlamentul României!

Senatorul Florin Cârciumaru are planuri mari de viitor. În ciuda declarațiilor politice făcute de alți lideri de partid cum că se înceracă înlocuirea lui Cârciumaru din fruntea organizației pentru a fi ulterior tras pe dreapta, șeful PSD afirmă că are putere de muncă și nu va renunța ușor la actualele funcții.

Pe final de an, șeful PSD a dezvăluit o parte din dorințele pe care la va avea la trecerea dintre ani. Florin Cârciumaru a declarat că-și dorește încă un mandat de parlamentar pentru o activitate cu adevărat de povestit. „Pot să spun că eu consider că ești cu adevărat parlamentar abia după un al doilea mandat de activitate pentru că atunci ai experința necesară și stii despre ce este vorba. Activitatea parlamentară este cu totul diferită față de cea din administrație. Dacă oamenii vor fi mulțimiți de ceea ce fac în această perioadă este normal că acest lucru îmi va da de gândit. Din punct de vedere fizic și al puterii de muncă nu se pune problema”, a declarat senatorul.

Mulțumit de activitatea sa

Șeful organizației județene susține că și-a făcut un bilanț al activității sale și crede el că se poate lăuda cu realizările atinse . „Am căutat să-mi fac datoria față de activitatea pe care o coordonez în Senat, dar și față de interesele pe care le are județul Gorj. Acolo unde a fost nevoie de sprijinul meu m-am implicat alături de colegii din PSD și cred că în mare măsură am și reușit să rezolvăm problema. Sunt foarte multe de spus ca activitate dar per total consider că activitatea parlamentarilor PSD de Gorj e una pozitivă. Este normal ca sunt și regrete. Nu am putut să rezolvăm tot ceea ce ne-au solicitat primarii, n-am putut să rezolvăm tot ceea ce ne-a solicitat, ca sprijin, președintele Consiliului Județean dar, suntem mulțumiți de activitatea pe care am desfăsurat-o și de realizările atinse, mai ales pentru mine că sunt la început de drum, practic, nu am decât un an de activitate”, a mai adăugat Florin Cârciumaru.