Foștii lideri ai PSD, ținuți pe tușă de Victor Ponta

După ce au fost invitați de Alin Văcaru în Pro România, Ion Ciocea și Ion Călinoiu sunt refuzați acum de Victor Ponta, principalul pion din spatele noii formațiuni politice. Ponta susține că nu și-i dorește alături pe vechii colegi care l-ar ajuta doar pentru a forma un mini-PSD.

Declarații cumpătate ale fostului premier la Târgu Jiu. După ce s-a ars o dată, când nu a votat moțiunea de cenzură, Victor Ponta suflă acum și în iaurt. Deputatul afirmă că nu are de gând să transforme Pro România, noul său proiect politic, întru-un mini-PSD, motiv pentru care va face o selecție riguroasă în privința membrilor. Ponta afirmă că nu a purtat discuții în privința recrutării foștilor colegi și că nici nu o va face. Ion Ciocea și Ion Călinoiu sunt doi dintre PSD-iștii care au părăsit tabăra social-democrată chiar înaintea lui Ponta. Deși ani la rând a făcut echipă cu cei doi, Ponta recunoaște că nu și-i mai dorește alături. „Ideea e că nu vrem cantitatea. Nu am vorbit cu nimeni și sincer să fiu, fiecare e pe drumul lui și e foarte bine. Sunt oameni cu care am lucrat foarte bine, suntem prieteni și le urez succes, dar Pro România e un altfel de proiect și vreau să rămână altfel. Dacă facem așa, un mini-PSD la Pro România, de ce ne-ar mai vota cineva? Oamenii votează PSD-ul, de ce ar vota un mini-PSD? Deci nu! Pur și simplu vrem să facem altceva”, a declarat inițiatorul Pro România, Victor Ponta.

Văcaru, funcție de conducere în Pro România

Deputatul Victor Ponta nu exclude ca în viitor să candideze din nou pentru o funcție de demnitar în Gorj. „Dacă oamenii mă votează în continuare, sigur că da! Deși până în 2020 se vor schimba multe”. Tot până în 2020 se va clarifica și statutul în cadrul noului partid, pentru a se ști exact ce poziție va adopta. Fostul premier recunoaște că la Gorj va avea nevoie de un șef cu greutate, care să facă față PSD-ului. Alin Văcaru a fost primul social-democrat care a răspuns apelului făcut de Ponta, iar pentru asta va fi răsplătit așa cum se cuvine. Fostul prefect nu este în cărți pentru șefia organizației județene Pro România, ci chiar pentru un post mult mai înalt. „Deocamdată vreau să existe o organizație. Nu vreau să începem cu șefii, că eu am fost într-un partid în care toată lumea era șef. Acum sunt într-un partid care nu are un șef. Aș vrea să facem și partea de organizare și o să o facem în mod sigur, însă important e să oferim loc și unor oameni care ar fi vrut să facă politică, dar nu aveau loc. În PSD, în PNL, e foarte greu să îți faci loc. Așa că, momentan, nu este nimeni șef. Eu cred că Alin Văcaru poate să facă mai mult decât să se ocupe doar de Gorj. Are o experiență, am lucrat împreună în Gorj și trebuie să ne ajute neapărat și în restul țării. Avem un pact absolut între cei care am inițiat proiectul și anume că până în 2020, până mergem la vot, nici nu primim funcții, nici nu intrăm în combinații, alianțe, sau guvernări, pentru că părem neserioși” a mai declarat Victor Ponta la Târgu Jiu.