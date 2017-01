Funcţie în Parlament pentru deputatul Mihai Weber

Deputatul Mihai Weber a fost votat vicepreşedinte al Comisiei de Apărare şi Ordine Publică. Totodată, social democratul ar putea fi ales preşedintele Comisiei de Control al activităţii Serviciului de Informații Externe, la nominalizarea PSD. O decizie se va lua în următoarea perioadă.

Deputatul gorjean a mai activat şi în mandatul trecut în această comisie. „Din punctul meu de vedere este o comisie foarte importantă pentru că, în primul rând, are în vedere tot ceea ce înseamnă siguranţă naţională, ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului. Discutăm despre alocarea pentru Armată, conform înţelegerii cu partenerul NATO, a 2%, este o înţelegere parafată care va fi desfăşurată pe parcursul a cel puţin 10 ani. Este o comisie importantă şi mă bucur am putut să rămân şi că am fost propus şi votat ca vicepreşedinte”, a declarat deputatul Mihai Weber.

Parlamentul gorjean se află în cărţi şi pentru şefia Comisiei de Control al activităţii SIE. Aceasta va fi constituită peste două săptămâni, susţine deputatul. „Nominalizarea pentru Comisia de Control al activităţii SIE a rămas, fiind obligatoriu să faci parte din Comisia de Apărare și Ordine Publică ca să poţi face parte din cealaltă Comisie de Control al activităţii SIE. Această comisie se va constitui peste o săptămână sau două, atunci când vor fi nominalizaţi toţi membrii. Nu s-a putut constitui ieri pentru că o formaţiune politică de la Senat nu a venit cu o nominalizare. A rămas propunerea PSD-ului ca eu să fiu preşedintele acestei comisii. Trebuie încă un Plen reunit al cele două Camere ale Parlamentului pentru ca această comisie să fie alcătuită”, a mai declarat Mihai Weber.