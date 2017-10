Incompatibilul Bâldea, acuzat că încă îi bagă în ședințe pe foștii subalterni din Primăria Telești

Nicio zi fără atacuri între PSD și ALDE în competiția pentru primăria Telești! Fostul primar, Romulus Bâldea, este acuzat că, deși a părăsit fotoliul administrativ după ce inspectorii ANI l-au găsit în incompatibilitate, ține în continuare ședințe la primărie. Cel care lansează acuzele este chiar candidatul ALDE la alegerile parțiale, Cristi Mischie, care îl numește dictator pe fostul edil.

Meciul politic e abia la început în Telești, iar asta o confirmă din plin atacurile contracandidaților la alegerile parțiale. După ce social-democrații au acuzat tabără Tăriceanu de la Gorj că nu vor reuși să obțină mai mult de 150 de voturi la alegerile din 5 noiembrie, candidatul Cristi Mischie face dezvăluiri despre activitatea zilnică din unitatea condusă până de curând de Romulus Bâldea, cel găsit în incompatibilitate de oficialii ANI. „Domnul Bâldea a început să confunde primăria cu propria-i casă, să confunde satul și localnicii cu slugile lui. Și acum, după ce și-a terminat mandatul, vine în instituție, se ceartă cu angajații, pune presiune pe umerii lor, lucru care nu trebuie să se mai întâmple. Trei ani să stea acasă, să-și vadă de treaba lui. Convoacă ședințe pe care le ține el. Actualul viceprimar nu știu de ce îi permite. Nu e capabil să conducă primăria, sau nu știu… Se comportă ca un dictator”, a declarat candidatul ALDE.

„La nevoie îl consiliez și pe el”

În replică, fostul primar susține că nu a ținut ședințe, ci doar a dat sfaturi celor din instituție. „Confundă agricultura cu administrația. Am transmis salariaților primăriei că au obligația să continue ceea ce eu am început și am lăsat pe masă toate proiectele benefice pentru cetățeni. Ca cetățean, am dreptul să-i întreb pe salariații primăriei despre proiectele din comună. Nu țin ședințe, doar le-am pus niște întrebări la care nu au putut să-mi răspundă. La nevoie, îl consiliez și pe el, că l-am mai consiliat. De asta a ajuns consilier local, că l-a ajutat primarul incompatibil”, a declarat Romulus Bâldea.