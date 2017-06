Iriza s-a sucit: „Am preferat să votez moțiunea pentru binele țării și al Gorjului”

Senatorul ALDE Scarlat Iriza a mărturisit că a votat moțiunea de cenzură pentru schimbarea guvernului, cu toate că, inițial, a spus că susține guvernul Grindeanu-Ponta: „Eu nu am semnat moțiunea de cenzură, dar nu era nevoie s-o semnez, ci s-o votez, atunci se numără boabele. Am stat și am cântărit toate evenimentele politice, am făcut toate calculele și m-am gândit că pentru România și pentru județul Gorj ar trebui să nu mai continue Grindeanu, că să continue PSD cu un alt prim ministru. Îmi pare rău de Grindeanu și de Ponta, pentru că sunt prietenii mei, dar, în cazul în care nu trecea moțiunea și Grindeanu rămânea premier, dar nici ALDE și nici PSD nu voiau să intre în guvernul Grindeanu 2. Ce făceam noi în această situație? Se intra în colaps, dolarul și euro ar fi continuat să crească. Atunci am preferat să votez moțiunea pentru binele țării și al Gorjului”.

Miniștrii ALDE își vor păstra funcțiile

Scarlat Iriza a anunțat că cei patru miniștri ALDE își vor păstra funcțiile în viitorul guvern, acest lucru fiind deja votat: „În perioada următoare vor avea loc întâlniri comune PSD și ALDE. Noi vom merge cu aceeași miniștri pe care i-am avut și s-a și votat acest lucru. PSD încă nu s-a hotărât. O să facem guvernul cu un premier care nu este pătat. Eu îi știu numele, dar nu pot să-l spun. Este senator, numai bun să fie premier. Este prietenul meu și al lui Weber”.