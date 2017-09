Ișfan îi dă peste nas deputatei Elvira Șarapatin. Șeful IȘJ pune la îndoială datele transmise de colega sa de partid

Șeful învățământului din Gorj o contrazice pe Elvira Șarapatin, după ce aceasta a transmis un comunicat de presă în care anunța că foarte multe școli au toaleta în spatele curții și că elevii suportă condiții insalubre. Ion Ișfan susține că există unități școlare cu probleme, însă precizează că datele transmise de Elvira Șarapatin într-un comunicat de presă nu au fost solicitate Inspectoratului Școlar Județean Gorj și că nu știe de unde provin acestea sau dacă sunt reale.

Deputatul Elvira Șarapatin a precizat că în învățământul gorjean sunt o serie de probleme. „La nivelul a 29 de localități din Gorj s-au realizat, până pe 11 septembrie 2017, ori sunt în curs de realizare, o serie importantă de lucrări de investiții, reparații și reabilitări a unităților de învățământ, în timp ce în alte 25 de localități, școlile nu au încă asigurat tot combustibilul pentru iarnă. În 41 de localități din județ nu există, la școli și grădinițe, grupuri sanitare în incintă ori apă curentă la acestea iar, în alte 32 nu se asigurată pază, nici umană, nici video în unitățile de învățământ. În 18 localități există școli și grădinițe care nu au încă împrejmuiri iar, în alte 7 localități, în unitățile de învățământ, nu există spații de depozitare a cornului și a laptelui”, se arată într-un comunicat de presă emis de Elvira Șarapatin, deputat PSD de Gorj.

Șarapatin a precizat că a comunicat reprezentanților IȘJ situația pe care a transmis-o și în comunicatul de presă, însă Ion Ișfan a infirmat acest lucru. „ Nu ne ocupăm noi de clădirile unde învață acei copii. Am văzut că sunt tot felul de programe ale Ministerului Dezvoltării prin care vor fi rezolvate și aceste probleme, dar nu știu de unde are doamna deputat aceste date, nu le are de la Inspectoratul Școlar, iar eu din ce știu, din ce a ieșit în spațiul public și din ce a prezentat comisia de la Cabinetul Prefectului, erau alte cifre. Oricum, eu am văzut că doamna deputat laudă copiii și dascălii din județul Gorj. Noi de ocupăm de activitatea didactică. Nu știu de unde a luat datele respective, nu știu dacă sunt reale. Mai sunt, într-adevăr, clădiri care nu au autorizație sanitară de funcționare pentru că au WC-ul în fundul curții sau nu au apă, dar nu am acum cifre. Încerc să păstrez un echilibru în învățământul din județul Gorj și nu vreau să intru în dispute de acest fel. O să discut cu doamna deputat. Oricum, mie nu mi-a spus că ar fi așa probleme. Nu știu de unde au apărut aceste date”, a declarat Ion Ișfan, șeful IȘJ Gorj.

În ultima perioadă, Partidul Social Democrat stă pe un butoi de pulbere, mai mulți membri atacându-se între ei. Din acest motiv, gurile rele spun că un nou război ar urma să fie declanșat în PSD, de această dată între Ion Ișfan și Elvira Șarapatin.