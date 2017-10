Mihai Weber, ironizat de Alin Văcaru! „Să lase costumul de motociclist în campanie”

Război total între parlamentarii de Gorj Mihai Weber și Alin Văcaru. După ce social-democratul și-a criticat fostul coleg și întreaga echipă de la Pro România în frunte cu Victor Ponta, Văcaru îl ironizează acum pe Weber și îi transmite să renunțe la costumul de motociclist în campania ce stă să înceapă la Telești. Văcaru spune că social democratul a tratat cu superficialitate și campania de la Târgu Jiu, iar PSD a pierdut primăria. Potrivit acestuia, Weber ar trebui să își ceară scuze după ce și-a fentat colegii pentru a prinde un loc eligibil la alegerile parlamentare.

Parlamentarii aleși de electoratul PSD să le reprezinte interesele se duelează în declarații politice în loc să se preocupe de soarta județului. Dovadă stă cel mai recent scandal între Mihai Weber și Alin Văcaru. Social-democratul spunea zilele trecute că partidul Pro Romania al lui Văcaru și Ponta nu are niciun viitor, iar comentariile celor doi cu privire la impasul guvernamental nu își au locul, pentru că PSD-ul i-a făcut ceea ce sunt azi. Replica lui Alin Văcaru a venit, însă, rapid.

„Nu l-am auzit cerându-și scuze”

„Eu sunt unul dintre aceia care am recunoscut că PSD ne-a făcut ceea ce suntem astăzi și le-am mulțumit. Chiar mi-am cerut scuze colegilor că am făcut acest pas fără să mă consult cu ei. Eu nu l-am auzit pe domnul acesta de care spuneți dumneavoastră că și-a cerut scuze colegilor când l-au votat pe locul 5 și a căzut pe locul 2. Nu l-am auzit cerându-și scuze, să spună că îi pare rău că am pierdut atunci doi colegi din PSD, pe domnul Ciocea și domnul Călinoiu. Poate se gândește acum și o să își ceară scuze la colegi, la fel cum am făcut și eu. Așa e de bun simț. Eu îi spun domnului Weber să se concentreze, să-și lase costumul de motociclist, că sunt alegeri la Telești și trebuie să câștige acolo. Dacă vine îmbrăcat tot în motociclist, ca la Târgu Jiu, s-ar putea să aibă surprize”, a declarat Alin Văcaru.

„Vor fi plecări de senatori”

În opinia lui Văcaru, scandalurile interne din PSD vor face ca tot mai mulți social-democrați să se îndrepte spre Pro România, asta contrar celor declarate de Mihai Weber. Deputatul dă asigurări că nu pune presiune pe primarii PSD pentru a se transfera la partidul lui Victor Ponta. „Sunt foarte mulți colegi care m-au sunat pe mine, vă dați seama câți l-au sunat pe domnul Ponta și domnul Daniel Constantin, care s-au săturat și vor să plece în altă parte. Probabil săptămâna aceasta vor fi câteva plecări de senatori care vor veni alături de Pro Romania. Este o alternativă pentru oamenii care nu se simt reprezentanți. Nu îmi doresc să destram PSD-ul. Nu am sunat niciun primar căruia să îi ofer o funcție sau altceva în Pro România. Gândiți-vă că în 10 luni de zile deja riscăm să schimbăm două guverne. Dacă ar fi aceeași situația ca în primăvară, nu aș vota înlocuirea guvernului, pentru că nu ai ce să votezi. E de râs până la urmă, dacă nu e de plâns să-ți sacrifici încă o dată propriul guvern. Nu cred că se mai poate juca cu așa ceva domnul Dragnea”, a mai spus Alin Văcaru.