Mihai Weber știe cine va fi candidatul PSD la Primăria Târgu Jiu! Adrian Tudor, lăsat pe dinafară

Război total în PSD Gorj pe tema stabilirii candidatului pentru Primăria Municipiului Târgu Jiu! Președintele executiv Mihai Weber are deja numele candidatului și îi transmite lui Adrian Tudor, cel care s-a declarat drept aspirant la fotoliul de primar, că nu se regăsește printre opțiuni. Deputatul a alcătuit și profilul celui care va fi aruncat în cursa electorală: tânăr, o imagine bună și cu multe realizări în viață.

PSD Gorj stă pe un butoi cu pulbere de când președintele Florin Cârciumaru a transmis că numele viitorului candidat la Primăria Târgu Jiu trebuie făcut public cât mai rapid. Finul Adrian Tudor a fost primul care a spus clar că își dorește o astfel de funcție, însă deputatul Mihai Weber a taxat dur ieșirea viceprimarului Tudor. „De multe ori apar nume pe diverse poziții și până la urmă nu se adeveresc. Sunt tot felul de scenarii. Va fi candidatul care cred că are cele mai mari șanse să ocupe poziția de primar al Târgu Jiului. Eu nu spun că domnul Adrian Tudor nu s-ar încadra, dar sunt mai multe persoane și analizăm. Ce vreți să vă spun, că domnul Adrian Tudor este persoana potrivită!? Nu, nu vă spun lucrul acesta, sunt mai multe variante, o să fie o discuție mai amplă”, a declarat Weber.

Profil de candidat

Președintele executiv al PSD a întocmit și profilul candidatului, care, spun tot mai multe voci, corespunde cu CV-ul lui Luis Popa, directorul societății Polaris. Weber spune că numele va fi anunțat oficial în această primăvară. „Pot să vă spun că deja, eu personal, am două variante de nume pe care nu o să le dezvălui, iar o persoană chiar cred că ar corespunde poziției și cerințelor pentru a conduce municipiul Târgu Jiu. Aceste nume nu se regăsesc în cele deja anunțate și nici nu este vorba despre Mihai Weber. Se dorește ca persoana respectivă să aibă o carte de vizită, o experiență în spate, o persoană care să demonstreze că a făcut ceva în viață. Este un oraș cu mult potențial care nu este scos în evidență. Avem un potențial turistic extraordinar de mare. Trebuie o persoană care să știe și să se aplice pe domeniile respective, vorbim de cultură, turism, dezvoltare economică. Consider că o persoană în jurul vârstei de 40 de ani are experiența necesară. În primăvara aceasta veți avea cu siguranță un nume”.

Dezamăgirea Romanescu

Deputatul Mihai Weber spune că electoratul din Târgu Jiu a avut parte de o mare dezamăgire după alegerea lui Marcel Romanescu la Primărie. „Oamenii din Târgu Jiu au nevoie de o persoană care să nu îi mai dezamăgească. Pe fondul a ceea ce s-a întâmplat cu persoana domnului Romanescu, nivelul de așteptări a fost foarte mare. Acum sunt foarte multe dezamăgiri și nu o spun eu, o spun oamenii de rând”.

„Nu o să stabilească Weber candidații”

În replică, Adrian Tudor îi transmite lui Weber că nu el va fi cel care stabilește candidatul și îi cere să nu mai emită astfel de opinii în presă. „Dacă are în jur de 40 de ani, are notorietate și cunoaște și administrație publică, mă duce cu gândul că s-ar putea să fiu eu candidatul. Aș vrea să îi rog pe domnul Weber să nu își exprime puncte de vedere despre colegi prin intermediul presei. Văd că este o practică din partea domniei sale. Nu am o problemă dacă nu sunt eu cel desemnat de partid, am o problemă dacă cel desemnat de partid nu este o persoană capabilă să câștige alegerile. Nu o să stabilească domul Weber candidații, o să îi stabilim împreună pe baza unor sondaje de opinie și a unor discuții cu cetățenii. Nu știu la cine făcea referire domnul Weber, pentru că nu a fost niciun fel de discuție în partid”, a comentat Adrian Tudor.