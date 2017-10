Ofertă politică de nerefuzat pentru PNL – post de viceprimar la Rovinari

Orașul Rovinari ar putea scăpa de scandalurile dintre aleși. Primarul Robert Filip este dispus să facă un compromis politic și să ofere postul de viceprimar liberalilor de la PNL, cu condiția de a fi lăsat să-și facă treaba. Cu toate acestea, Filip este ținut în stand-by de președintele PNL, Dan Vîlceanu, care amână negocierile cu ALDE.

La fel ca la Târgu Jiu și Motru, inclusiv în Rovinari au loc scandaluri politice între aleși, însă primarul Robert Filip pare dispus la negocieri pentru a dezamorsa situația. Disputa dintre Filip și fostul viceprimar Laurențiu Chivu este de notorietate, motiv pentru care Robert Filip le-a făcut PNL-iștilor o ofertă de nerefuzat – post de viceprimar la schimb cu liniștea din Consiliul Local. Filip spune că o astfel de negociere ar putea aduce liniștea și la Motru, de exemplu, unde liberalii sunt tocați mărunt de pesediști.

„Nu mi-au dat niciun semn”

Deși i-a transmis lui Dan Vîlceanu că este dispus la negocieri, Robert Filip încă așteaptă telefonul președintelui PNL Gorj. „Am avut o discuție cu domnul președinte Dan Vîlceanu și îl aștept să discutăm, pentru că, până la urmă, noi avem ceva de oferit și nu putem să-i căutăm noi ca să negociem ceva. Dacă vor să obțină un post politic și îi interesează să se dezvolte, trebuie să vină să negociem. Acum nu pot să-i caut eu să le ofer funcția de viceprimar, în condițiile în care eu am majoritate. Am spus că aș face doar o deblocare politică și luăm în calcul și alte localități. Nu mă interesează pentru mine neapărat, că eu pe păcălici îi duc în spate, nu-i problemă. Deocamdată nu mi-au dat niciun semn. Poate nu sunt interesați, poate nu îi interesează să dezvolte partidul sau poate nu vor o colaborare și aici nu am nicio problemă. Să țină Motru și alte localități blocate, cum și ei blochează pe alții. Aș accepta ca viceprimar pe oricare dintre consilierii locali PNL, în afară de cei doi păcălici Chivu și Goanță, cu care nu pot să discut”, a declarat Robert Filip.