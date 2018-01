Pasti nu vrea candidații lui Weber și Cârciumaru la Primăria Târgu Jiu! „Să extindem vârsta de 40 de ani și la senatori și deputați”

Pesediștii gorjeni nu mai contenesc cu certurile pe tema stabilirii candidatului la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Consilierul local Cristian Toader Pasti nu îmbrățișează ideea susținută de liderii Florin Cârciumaru și Mihai Weber în privința unui candidat cu vârsta de 40 de ani și spune că marii lideri politici ai țării și ai lumii au trecut demult de această vârstă. Mai mult, Pasti le cere celor doi chiar să nu mai candideze pentru un nou mandat de parlamentar dacă vor o reînnoire a clasei politice.

Cristian Toader Pasti s-a simțit cu musca pe căciulă după ce a aflat că președintele executiv al PSD, Mihai Weber, ar vrea la primăria Municipiului Târgu Jiu un candidat în jurul vârstei de 40 de ani, cu o imagine bună și cu multe realizări. Cum nu îndeplinește condițiile, Pasti a dat din nou cu nuca-n perete și le-a sugerat liderilor PSD Gorj să înceapă reînnoirea clasei politice cu ei înșiși. „Sunt oameni care nu au 40 de ani, dar care sunt profesioniști, care au un CV impresionant și care ar fi un câștig. Nu e bine să-i dai la o parte dintr-o dată, să spui că vreau unul de 40 de ani. Să sondăm mai multe persoane și dacă unul de 50 sau 60 de ani are notorietate și e foarte bine situat în sondaje, nu o să-l scoatem să punem pe unul de 40 de ani. În momentul în care ai spus că trebuie să aibă 40 de ani, Cristian Toader Pasti are 57 de ani, e foarte bătrân pentru politica din Gorj, pentru politica la nivel înalt nu. Poate că vârsta asta de 40 de ani trebuie să o extindem și la senatori, și la deputați, și peste tot. Dacă se vrea o înnoire a clasei politice, hai să o facem peste tot”, a spus Pasti.

„O grămadă de oameni ar putea fi candidați”

Potrivit teoriei lui Pasti, nici Adrian Tudor, singurul pesedist care a spus până acum că își dorește o candidatură la Primăria Târgu Jiu, nu ar fi potrivit din cauza vârstei prea „fragede”. „Pe principiul acesta ar însemna ca Donald Trump sau Hillary Clinton, să fie excluși. Asta am spus, nu că vreau unul de 80 de ani. La Uniunea Europeană sunt o grămadă, sunt regi, regine care au o vârstă. Regina Marii Britanii se apropie de suta de ani. Păi pe criteriul ăsta toți trebuie scoși. Adică dacă Viorel David vrea să candideze la Primăria Municipiului Târgu Jiu noi îl scoatem că nu are 40 de ani. Pe mine nu m-a interesat niciodată și nici nu mă interesează o candidatură la Primăria Târgu Jiu. Am spus-o de mai multe ori. Eu am ce face încă 50 de ani de acum încolo. Sunt oameni în partid foarte capabili, la 50 de ani, la 55 de ani. Cunosc o grămadă de oameni care ar putea fi potențiali candidați pentru Târgu Jiu”, a mai spus consilierul local Cristian Toader Pasti.