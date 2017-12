PNL Gorj se leapădă de Vasile Moșoiu! În replică, fostul edil spune că i s-a dat girul de la centru!

Apele Organizației județene a Partidului Național Liberal sunt tulburate din nou de Vasile Moșoiu. Fostul edil susține că a fost validat președinte de organizație în timp ce conducerea partidului neagă categoric aceste afirmații. „Domnul Vasile Moșoiu nu deține calitatea de membru al Partidului Național Liberal”, afirmă, încă o dată, conducerea PNL Gorj.

După ce a fost scos pe ușa din dos de social-democrații gorjeni, Moșoiu se ține acum scai de liberali. Fostul penelist susține că este președintele interimar al PNL Drăguțești. „Am depus adeziune pe 14 octombrie la organizația locală Drăguțești. Am primit recomandarea de la fostul președinte al PNL Drăguțești, Vasile Paștea. Am zis să treacă perioada aceasta de sărbători și în 2018 mă voi ocupa să organizeze ceea ce am stabilit la centru. Eu știu ce mi-a spus reprezentantul de zonă, iar reprezentantul de zonă, Cosmin Trufelea, mi-a spus că sunt președinte interimar” a afirmat Moșoiu la un post local de radio.

Contrar celor spuse de fostul liberal, organizația județeană se lepădă de Moșoiu. Printr-un comunicat de presă, conducerea PNL Gorj dezminte afirmațiile fostului edil al comunei Drăguțești. Domnul Vasile Moșoiu nu deține calitatea de membru al Partidului Național Liberal. Până în acest moment, la sediul PNL Gorj, nu a fost depusă o adeziune din partea domnului Vasile Moșoiu și nici un proces-verbal de ședință al Biroului Politic Local Drăguțești, în care să se fi pus în discuție o astfel de intenție. PNL Gorj, prin vocea președintelui Dan Vîlceanu, a lămurit în spațiul public, faptul că, în acest moment domnul Vasile Moșoiu nu poate obține calitatea de membru PNL, dat fiind faptul că Statutul Partidului Național Liberal prevede la Art. 15 alin. 2., că «o persoană nu poate deveni membru al PNL dacă: a) a fost condamnată penal pentru infracțiuni de corupție sau alte infracțiuni săvârșite cu intenție» ”, se arată în comunicatul emis de PNL Gorj.

Nu refuză o nouă candidatură

În timp ce liberalii se chinuie să demonstreze că Moșoiu îi ia peste picior, acesta își face planuri mărețe. „Singura persoană care s-a opus, în ședință, pentru revenirea mea în PNL, a fost Pecingină. Nu-l știu, nu-l cunosc, nu vorbesc de el. Dar, eu știu că am avut două partide: PNL și am făcut o greșeală că am trecut la PSD, dar Pecingină a fost la vreo cinci partide. Dacă se va găsi o persoană credibilă pentru o candidatură la viitoarele alegeri nu mă țin de scaun, dar dacă partidul îmi va da girul să fiu din nou candidat nu refuz”, a mai declarat fostul primar.