Primarii PSD se simt folosiți de cei pe care i-au trimis în Parlament! Victor Geogia: „Sunt dezamăgit, nu și-au respectat mandatul”

Primarii social-democrați sunt foc și pară pe parlamentarii propriului partid. Edilul-șef din Bengești Ciocadia, Victor Geogia, se declară dezamăgit și spune că a reușit să colaboreze doar cu câțiva dintre ei de la obținerea mandatelor. Geogia le reproșează și foștilor pesediști Victor Ponta și Alin Văcaru că au înșelat așteptările electoratului atunci când au trecut la Pro România, iar, pe deasupra, mai și critică PSD-ul. În opinia sa, Ponta va părăsi scena politică la viitoarele alegeri.

Tot mai mulți primari PSD s-au săturat să le fie bătut obrazul de localnicii care le reproșează că au trimis în Parlament oameni care nu reprezintă comunitățile așa cum ar trebui. Victor Geogia este unul dintre ei și spune că inclusiv el are o colaborare foarte slabă cu parlamentarii PSD de Gorj. „Nu prea sunt mulțumit de cum de reprezintă parlamentarii de Gorj, decât de foarte puțini. O parte dintre ei chiar au abandonat barca PSD-ului. E o chestiune care nu m-a deranjat doar pe mine, ci pe aproape toți primarii PSD și votanții Gorjului. Noi am dat o directivă să mergi pentru un partid și te-ai sucit, ești la alt partid și contra partidului care te-a propulsat. Este o chestie de bun-simț, până la urmă. Hai să îi respectăm pe cei care ne-au votat și ei să ne respecte pe noi”, spune, dezamăgit, primarul din Bengești Ciocadia.

„Nu și-au respectat mandatul”

Victor Geogia recunoaște că s-a ales cu numeroase reproșuri din partea cetățenilor pe vremea când făcea campanie pentru Alin Văcaru și Victor Ponta, iar cei doi parlamentari de Gorj au întors acum spatele partidului. Mai mult, primarul crede că Ponta va ieși definitiv din politică în 2020. „Nu sunt supărat pe domnii Alin Văcaru și Victor Ponta, sunt doar dezamăgit. PSD-ul, împreună cu munca noastră, a primarilor, cu electoratul Gorjului, le-a dat un mandat, iar dânșii nu și-au respectat mandatul. Sunt dezamăgit că mai și critică PSD-ul. Nu poți să faci așa ceva. Erau niște politicieni tineri, politicieni cu perspectivă mare în județ și chiar mă bucuram că, încet-încet, scăpăm de politicienii bătrâni. Domnul Ponta m-a dezamăgit. Eu l-am stimat enorm, i-am făcut campanie, am avut chiar și certuri și contre în comunitate. PSD-ul l-a luat de la pionierat, l-a făcut deputat, ministru și apoi prim-ministru. Trebuia să rămână în partid, să lupte pentru PSD. Vin alegerile în 2020 și ar fi păcat să iasă de pe eșichierul politic al României”.

Mulțumit de Cârciumaru și Weber

Edilul are totuși și cuvinte de laudă la adresa unor parlamentari, care l-au sprijinit cu proiectele derulate în Bengești Ciocadia. „Sunt mulțumit de domnul deputat Mihai Weber, un om foarte bătăios, care mi-a deschis ușa de câte ori am fost în București. Sunt mulțumit, de asemenea, de senatorul Florin Cârciumaru, iar cu ceilalți nu am luat legătura, pentru că am crezut că nu mă pot ajuta. Am considerat că îmi ajunge doar sprijinul celor doi”, a mai spus Victor Geogia.