Război politic pe banii de la CJ! Dan Vîlceanu: „Cosmin Popescu este Viorica Dăncilă de Gorj! A încercat să se răzbune”

Liderii PNL Gorj au aflat motivele pentru care primarii liberali nu au primit bani la împărțirea sumelor din TVA de către Consiliul Județean. Președintele Dan Vîlceanu spune că se încearcă o distrugere a bugetelor locale în localitățile cu primari liberali, pentru ca edilii să fie acuzați că nu fac nimic pentru comunitățile lor. În opinia lui Vîlceanu, președintele CJ este Viorica Dăncilă de Gorj, care doar execută ordinele șefilor de partid.

Liberalii gorjeni au făcut o analiză după ce nu mai puțin de 14 primari PNL au primit zero lei de la șefii județului și spun că totul face parte dintr-un plan bine pus la punct de pesediști. „Am identificat două motive pe care le consider importante pentru modul în care s-au distribuit sumele în Gorj. Am făcut câteva acuzații la adresa unor pesediști, și mă refer la domnul Ișfan, și la documentele legate de Aparegio. Cum consiliul de administrație de la Aparegio a fost o afacere comună Aurel Popescu-Cosmin Popescu, eu cred că au vrut să se răzbune – mai veniți cu subiecte de genul ăsta, haide că vă arătăm noi când distribuim sumele din TVA. Au încercat să se răzbune și au încercat să îi instige pe primari să vină să îmi spună – domne, nu te mai lua de ăștia, că nu mai primim bani. Lucrul acesta nu o să se întâmple. Domnul Cosmin Popescu să nu stea pietroi pe murături la CJ și să se implice când știe că sunt lucruri nelegale la Aparegio”, a transmis președintele PNL Gorj, Dan Vîlceanu.

Obsesia social democraților

Tot Vîlceanu spune că liderii PSD Gorj au o obsesie cu cele două mari primării conduse de edili liberali și fac tot posibilul să le pună bugetele locale pe butuci. „Obsesia pe care au declarat-o public este Primăria Târgu Jiu și Primăria Motru. Să nu uităm că PNL are cele mai mari primării de comună din județ. Cred că prin distrugerea bugetelor locale în localitățile cu primari PNL încearcă să creeze un motiv să vină în alegeri să spună că primarii PNL nu sunt buni. Lucrurile astea sunt ticăloase, pentru că nu pedepsești primarul, pedepsești localitatea. Eu înțeleg că în PSD moda de șef de instituție este Viorica Dăncilă și la CJ Cosmin Popescu e Viorica Dăncilă de la Gorj – primește sarcina și execută, că altfel pleacă”.

„E lipsă de bun simț”

Președintele PNL Gorj le-a luat apărarea primarilor care sunt acuzați că au lăsat bugetele locale fără bani, după ce au majorat salariile funcționarilor. „Am auzit diverși pesediști care acuzau primarii de creșterea salariilor. Este incredibil! E lipsă de bun simț să spui așa ceva. Există legea salarizării unitare, nu au visat primarii noaptea și au zis – hai să majorăm salariile în primărie. E o lege în vigoare, inițiată și votată de pesediști”, a mai declarat Dan Vîlceanu.

La toate aceste acuzații aduse, președintele Consiliului Județean Gorj a declarat: „Banii au fost împărțiți pentru nevoile reale ale comunităților. Stiu că toate primăriile au nevoie de sume cât mai mari pentru a întreprinde anumite proiecte promise cetățenilor. Nu o să reacționez discreționar atunci când este vorba de județul Gorj”.