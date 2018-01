Social democrații tatonează terenul pentru sondajul de la alegerile din 2020! Vezi cine vrea să intre în lupta electorală pentru Primăria Târgu Jiu

După ce Adrian Tudor a fost primul social-democrat gorjean care și-a anunțat intenția de a candida la Primăria municipiului Târgu Jiu, în 2020, acum, apar și alți aspiranți la titlul de edil. Unul dintre aceștia este Luis Popa, directorul comercial al societății Polaris M Holding, care susține că-și dorește să fie și el trecut pe lista celor ce vor fi supuși unui sondaj de opinie.

Vicepreședintele PSD Gorj și-a nominalizat contracandidații în lupta internă pentru Primăria municipiului Târgu Jiu. Adrian Tudor susține că nu ține morțis să fie candidatul PSD la primărie dacă sondajul realizat de partid nu-l plasează pe primul loc. Pe lista celor ce ar putea fi aruncați în lupta electorală apare numele lui Adrian Tudor; Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj; Luis Popa, director Polaris; dar și deputatul Mihai Weber.

„Cine va trece de mine are 100% șanse să iasă primul”

„Vă dați seama că nu o sa țopăi de bucurie dacă nu voi fi eu candidatul. Dar eu nu am pus niciodată persoana mea înaintea interesului organizației PSD. Să nu vă surprindă că o să ies și o să spun că există altă variantă de candidat mai bună decât mine pentru Primăria Târgu-Jiu, fie că vorbim de Adi Câmpeanu, Mihai Weber, Cosmin Popescu sau Luis Popa. Dar un lucru să se știe: am 21 de ani de vechime în partid, 16 ani de experiență în administrația publică locală. Va fi totuși greu să treacă de mine într-o competiție internă. Dar și cine va trece de mine are sută la sută șanse să iasă primul”, a declarat Adrian Tudor.

Luis Popa, gata de provocare

De cealaltă parte și șeful Polaris se bucură de susținerea unor lideri importanți din PSD. Numele lui Luis Popa a fost vehiculat pentru mai multe funcții publice însă abia acum cel nominalizat vorbește clar despre o posibilă candidatură. „Vreau să fac parte din acel sondaj de opinie, până în 2020 mai e mult timp. Pe mine mă interesează să aflu opinia târgujienilor vis a vis de persoana mea. Eu niciodată nu am fugit de provocări sau de competiții”, a declarat Luis Popa.