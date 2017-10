Alarmant! Peste o mie de gorjence au cancer la sân. Prea puține merg la medic

Opt din zece femei, care locuiesc în zonele rurale ale României, nu au efectuat niciodată un control medical al sânilor, din păcate. În Gorj, cele mai răspândite forme de cancer sunt în rândul femeilor, 1.178 gorjence suferind de cancer la sân, alte 857 rămânând în evidenţa DSP cu cancer de col uterin. Din păcate, statisticile arată o înmulţire alarmantă a cazurilor de cancer, iar multe femei nu își fac analize și controale medicale periodic.

Cancerul de sân apare din ce în ce mai des la femeile tinere. Apariția unui nodul la sân nu este un semn de cancer, dar trebuie neapărat investigată, spun medicii. Autoexaminarea regulată a sânilor trebuie să facă parte din rutina oricărei femei, mai ales că multe femei depistate cu cancer de sân nu au avut niciun simptom. De la an la an, numărul cazurilor de cancer creşte într-un mod alarmant. Statistic vorbind, cele mai frecvente tipuri de cancer sunt cele de sân, col uterin sau cancer bronhopulmonar. În total, în Gorj, sunt 857 cazuri de cancer de col uterin şi 1.178 cazuri de cancer la sân. „Numărul persoanelor diagnosticate cu cancer a continuat să crească şi în acest an; spre exemplu, pe parcursul trimestrului II rămânând în evidenţe 1.178 femei cu cancer la sân, 24 fiind cazuri nou confirmate”, a spus Elena Piţian, purtător de cuvânt al DSP Gorj. Cancerul de sân este o boală gravă, reprezentând una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor din România și din întreaga lume. Cu toate că este o afecțiune care se poate vindeca dacă este depistată în fază incipientă, cancerul mamar ucide anual peste 9.000 de românce. Tocmai din acest motiv, specialiștii trag un semnal de alarmă și le îndeamnă pe femei să își facă lunar o autoexaminare a sânilor și, cel puțin o dată pe an, să meargă la control la medicul specialist.

Analiza anului trecut

Campania ‘Nu am făcut destul’, derulată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), a vizat și femei din Gorj în cursul anului trecut. Atunci, 1.129 de femei au beneficiat de examinări gratuite ale sânilor. Dintre acestea, 78% nu făcuseră niciodată un control la sân, 14% dintre ele prezentau suspiciuni de cancer de sân, iar 6% aveau istoric familial legat de acest tip de cancer. De asemenea, 97% dintre femeile care prezentau suspiciuni erau trecute de 40 de ani. Conform campaniei din 2016, au fost examinate gratuit 1.129 de femei din județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Brașov, Buzău.

Recomandări importante în prevenție

Autoexaminarea lunară a sânilor: Încă din adolescență, toate femeile ar trebui să își examineze lunar sânii, de preferat la o săptămână după apariția ciclului menstrual. Autoexaminarea se face în fața oglinzii. Lucrurile care ar trebui să le trimită pe femei imediat la medic sunt: noduli, denivelări, modificări de formă, culoare sau simetrie, plieri, mameloane întoarse înăuntru, secreții.

Controlul la medic

Vizita la medic pentru controlul sânilor trebuie efectuată o dată la trei ani până la vârsta de 40 de ani și o dată pe an după vârsta de 40 de ani. Mamografia: Specialiștii spun că după vârsta de 40 de ani, orice femeie ar trebui să efectueze anual o mamografie și să beneficieze de examinarea clinică a sânilor.