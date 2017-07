De ce trebuie să consumi pere

Aceste poame dulci și zemoase se regăsesc din belșug în piețe. Perele, pe lângă gustul lor deosebit, sunt o sursă importantă de substanțe nutritive de care ai nevoie și nu trebuie să-ți lipsească din dieta de slăbit.

Mănâncă pere în sezonul lor, cumpărându-le de la țăranii autohtoni. Spală-le bine, înainte de a le consuma. Perele sunt bogate în fibre și au foarte puține calorii. Sunt pline de vitamina C, antioxidanți, flavonoizi și carotenoide (în special, perele roșii). Mai conțin vitaminele K și B6.

Te ajută să slăbești

Poți scăpa de colăcei și aripioare mâncând câteva pere în fiecare zi. Perele, pentru că nu conțin grăsimi și colesterol dar au 84% apă, pot fi adăugate în dieta ta zilnică, ele fiindu-ți un aliat în lupta cu kilogramele în plus. Aceste fructe, fiind bogate în apă, contribuie la diureză și ajută la eliminarea retenției de apă din organism.

Nu mânca doar pere ci ai grijă să ai o dietă echilibrată. Perele, deoarece reprezintă o sursă bogată în fibre, te vor ajuta la digestie și vor preveni constipația. Oamenii de știință, în urma numeroaselor studii despre beneficiile perelor asupra sănătății, au ajuns la concluzia că un consum regulat de pere reduce riscul de obezitate, diabet și boli cardiovasculare, notează medicalnewstoday.com.

Prin urmare, aceste fructe combat riscul de moarte prematură și promovează un stil de viață sănătos, ajutându-te să slăbești. De asemenea, pentru că perele sunt o sursă bogată de vitamine și minerale, ele te ajută să te încarci cu energie.

Bine de știut!

Cei care suferă de colon iritabil nu ar trebui să mănânce foarte multe pere sau mere zilnic. Aceste fructe conțin foarte multă fructoză și foarte puțină glucoză (ambele substanțe sunt zaharuri naturale). Fructoza, odată ajunsă în organism, fermentează. Din această cauză, un consum ridicat de pere ori mere va cauza numeroase daune gastrointestinale: balonare, gaze, crampe și diaree.

Întăresc sistemul imunitar

Dacă ai imunitatea scăzută și un deficit de vitamina C mănâncă pere. Ele sunt o sursă bogată de vitamina C, substanță care are un efect antioxidant. Această vitamină previne îmbătrânirea prematură. Corpul folosește vitamina C pentru producerea de colagen, un compus benefic pentru piele, membrane, tendoane și ligamente.

Recent s-a descoperit că o dietă bazată pe un consum regulat de alimente bogate în fibre, cum ar fi perele, contribuie la întărirea sistemului imunitar. Fibrele au și efect antiinflamator și previn bolile de inimă, obezitatea, diabetul și cancerul. În cazul diabetului, se recomandă perele pentru că stabilizează nivelul zahărului din sânge.

