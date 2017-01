15 locuri de joacă din Târgu-Jiu, modernizate

Ionuț Jilăveanu, șeful Serviciului Gospodărire Publică din cadrul Primăriei Târgu-Jiu, a declarat că de îndată ce va permite vremea, angajații din subordinea sa vor demara lucrări de modernizare a 15 locuri de joacă din oraș. În total, pe raza municipiului sunt 73 de locuri de joacă, anul acesta nemaifiind înființate niciunul nou. „Nu vom mai înființa locuri de joacă noi anul acesta, ne vom ocup de modernizarea a 15 dintre ele. Anul trecut am mai modernizat o serie. În ultimii doi ani am mai achiziționat mobilier nou, covoare elastice de protecție etc. Am vrea să montăm acele covoare de protecție nu doar la baza toboganelor, în funcție de banii alocați, vom vedea ce se va putea face”, a spus Ionuț Jilăveanu. De asemenea, Jilăveanu a mai anunțat și că vor fi înființate patru noi spații de fitness în patru zone ale municipiului, deoarece cetățenii au solicitat acest lucru. „Tot în această primăvară vom continua acțiunile de toaletare a arborilor din cartiere, parcuri etc, de tăiere definitivă a unor copaci, acolo unde se impune această acțiune. Vom face și plantările de primăvară, dar să ne permită timpul. Când va fi mai cald, vom porni stația de asfalt și vom ieși la umplerea gropilor din cartiere, plombarea lor, acolo unde știm că sunt probleme”, a adăugat directorul Jilăveanu.