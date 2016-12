Are 17 ani și vrea să învețe să meargă singură! Visul său poate fi îndeplinit

Denisa Gujba este din municipiul Motru și are 17 ani. Denisa este elevă în clasa a IX-a la Colegiul Tehnic Motru, la profilul Industria Pielăriei. Pe viitor, copila își dorește să studieze pentru a deveni asistent medical. Adolescenta suferă de tetrapareză spastică și tot ce își dorește este să se poată deplasa singură! Acum, orice ar face, are nevoie de mama sa. Fata va merge în Franța, medicii de acolo urmând a-i spune de ce intervenții chirurgicale va fi nevoie pentru a putea merge, dar pentru acest lucru, familia Gujba are mare nevoie de ajutor financiar. Visul copilei poate deveni realitate, dacă dăm toți o mână de ajutor! Denisa este blândă, optimistă și foarte curajoasă când vine vorba să lupte pentru a învinge boala de care suferă! Își dorește foarte mult să poată merge singură!

Mariana Claudia Denisa Gujba are 17 ani și este din municipiul Motru. Încă de când era prunc, Denisa a fost diagnosticată cu tetrapareză spastică și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale. Lupta cu boala nu s-a terminat, din păcate. „Copiii sunt totul pentru noi. Pentru ei luptăm, să le fie lor bine. Pe Denisa mea am născut-o prematur, a avut 950 de grame la naștere. Nu am putut să țin sarcina și am născut-o prea devreme. La Târgu-Jiu. A avut mereu mari probleme de sănătate. La început a fost un diagnostic și mai grav, acum a rămas doar tetrapareză spastică. Facem recuperare foarte des, anul acesta din păcate nu am mai găsit terapeut care să vină acasă, pentru că el putea să vină la noi dimineața, iar Denisa este acum la școală”, a spus Paraschiva (Pușa) Gujba din Motru.

Un copil care nu renunță la visurile sale!

Denisei îi place foarte mult la școală și spune că are colegi extraordinari, care o ajută mereu: „Îmi place mult la școală. Am colege atât de bune, încât se oferă să scrie ele lecțiile predate la clasă. Îmi cer caietul și îmi scriu ce ni s-a predat. Eu nu pot să scriu cu mâna dreaptă și scriu cu cea stângă, dar uneori nici eu nu mai înțeleg ce am scris! (râde n.red.) îmi iubesc mult colegii și pe domnișoara Denisa Vlad. Materia pe care dânsa o predă îmi place cel mai mult! Am multe de învățat de la dânsa. Sunt norocoasă pentru că sunt înconjurată de oameni care mă iubesc. (…) Nu îmi mai este frică de medici, de nimic, vreau doar să pot merge singură! Nu renunț la lupta mea”, a afirmat Denisa Gujba.

Uniți în fața greutăților

De-a lungul anilor, Denisa, însoțită mereu de mama sa, a stat prin spitale, a mers la recuperare, la diverse intervenții chircurgicale. De foarte multe ori, Denisa a dat dovadă de mai mult curaj și optimism decât mama sa. „Am vrut mereu să fie ea sănătoasă. Am muncit din greu, am umblat prin spitale, nu ne dăm bătuți. Denisa este un copil plin de curaj, nu îi mai este frică de medici și intervenții, face tot ce ține de ea ca să poată merge. Acum se deplasează în scaunul cu rotile și uneori în cadrul metalic. Până acum aproape un an nu putea să folosească mâna dreaptă. Pe 23 ianuarie trebuie să mergem la Sibiu, urmează ca Denisa să fie supusă unor alte intervenții chirurgicale la glezne, dar trebuie să facă gimnastică, să mai piardă în greutate. Nu știm când va avea loc intervenția chirurgicală, domnul doctor de acolo va decide”, a spus Pușa Gujba, mama fetei. De ceva vreme, scaunul cu rotile al copilei s-a stricat și familia Gujba nu își permite să cumpere unul nou, neavând banii necesari. De la CJAS nu pot primi fondurile necesare pentru că nu au trecut cinci ani de la ultima achiziție. De asemenea, probleme sunt și cu ghetuțele ortopedice, care sunr destul de scumpe pentru posibilitățile familiei.

Denisa mai are un frate

Alexandru, mezinul familiei, are 15 ani și are mereu grijă de sora sa. Pe el se poate baza mama Pușa și știe că mereu va avea grijă de fată. „Suntem o familie unită. Orice ce s-ar fi întâmplat, nu ne-am fi lăsat niciodată de izbeliște copiii. Ei sunt averea noastră. Ne sacrificăm pentru ei, dar ei sunt cea mai mare bucurie. Crește sufletul în mine când văd cum Alexandru are grijă de Denisa. Nu s-a rușinat vreodată că sora sa nu poate să meargă, mă pot baza pe el să o aducă de la școlaă, să o ajute când are nevoie de ceva. Chiar dacă Denisa este bolnavă, suntem norocoși pentru că ne unește o dragoste adevărată”, a afirmat mama Denisei Gujba.

Trebuie să meargă în Franța pentru analize

Cel târziu în vara anului viitor, Denisa este așteptată în Franța, la o clinică, pentru un set complet de analize și pentru stabilirea diagnosticului, după care medicii de acolo vor decide ce intervenții chirurgicale trebuie să facă pentru ca adolescenta să poată merge. Din păcate, familia Gujba nu are cum să strângă banii necesari nici măcar deplasării în Franța, ca să nu mai vorbim de costul operațiilor. De aceea au nevoie de ajutor! Orice donație este binevenită. „Avem o rudă în Franța și a luat legătura cu un medic și ne așteaptă acolo, la analize. Ne vor trebui bani ca să mergem acolo, pentru analize, intervenții. Tot ce ne dorim este ca fiica noastră să poată să aibă grijă și singură de ea, căci acum depinde de noi. Noi, Doamne ferește, pățim ceva! Fiul meu va crește, Dumnezeu să ne ajute să poată merge Denisa!”, a spus, cu lacrimi în ochi, Pușa Gujba.

Un copil minunat!

De Moș Nicolae, Denisa a primit în dar de la colegii de la altă clasă, de la profesorul Niculina Chițulescu și de la Denisa Vlad, profesorul de engleză al fetei, un cățeluș, care a bucurat-o nespus! „Chiar dacă nu poate să meargă, Denisa este un copil ca oricare altul! Visează cu ochii deschiși, este optimistă, își dorește să reușească să aibă o meserie, o carieră, să ajute oamenii! Mai ales partea asta cu ajutatul oamenilor! Este plină de compasiune și sensibilitate, este un elev care învață cu seriozitate, transmite optimism, bucurie de viață, cum rar am văzut! Voi face tot ce pot pentru a o ajuta. Este un copil minunat, nu ai cum să nu o iubești!”, a declarat Denisa Vlad, profesor de limba engleză la Colegiul Tehnic Motru.

CONT BANCAR DISPONIBIL PENTRU DONAȚII

Cei care o pot ajuta pe această fată minunată să facă rost de bani pentru a merge în Franța, la spital, sunt rugați să doneze! Să facem o minune pentru un copil extraordinar de optimist și plin de credință în oameni și în Dumnezeu!

Cont RO39RNCB0150019436520002 BCR

Titular cont Gujba Paraschiva