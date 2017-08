Adepții sporturilor urbane, așteptați pe Insulița de pe Jiu

Prima ediție a concursului „King of Streets” ce combină cele trei sporturi: role, bmx și skateboard va fi organizat la Târgu-Jiu pe 2 septembrie! Este primul concurs de acest fel din Târgu-Jiu. „The high ruler of these streets can be you? Vino să demonstrezi asta în skate-parkul amenajat pe insulița de pe Jiu”, spun organizatorii.

Un concurs inedit va avea loc pe Insulița de pe Jiu: iubitorii sporturilor urbane sunt așteptați pe Insulița de pe Jiu din municipiul Târgu-Jiu, sâmbătă, 2 septembrie. Vor avea loc mai multe concursuri de role, skateboard-uri și biciclete, iar inițiativa aparține unor tineri care vor să promoveze orașul, dar și strângă bani pentru o excursie pentru persoane cu dizabilități. Concursul are și un nume – King of Streets. Unul dintre organizatori, Narcis Dorian Frunzaru, din Târgu Jiu, are 21 de ani și este student în anul III la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara. Băiatul și prietenii săi din grupul „Târgu Jiu Riders” sunt organizatorii principali ai evenimentului anunțat și pe rețelele de socializare. „Organizăm acest concurs pentru a veni în ajutorul persoanelor cu dizabilități din cadrul Centrului de Zi Christian. Toți banii pe care îi strângem din taxa de participare și din donații vrem să îi dăm lor, să plece într-o excursie, pentru că ei nu pot practica ce facem noi”, a spus Narcis Dorian Frunzaru. Fiecare participant la acest concurs va plăti 15 lei. La final vor cânta The Dreamers și Dragoș Miron. „Prima ediție a concursului „King of Streets” ce combină cele 3 sporturi: role, bmx și skateboard are loc la Târgu-Jiu. The high ruler of these streets can be you? Vino să demonstrezi asta în skate-parkul amenajat pe insulița de pe Jiu. Evenimentul este unul în scop caritabil, iar pe lângă premii vom avea și un concert plus multe alte surprize”, au anunțat organizatorii pe pagina de facebook a evenimentului.