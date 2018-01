Aleșii au alocat banii pentru Nunta de Aur! Cele mai longevive cupluri, sărbătorite luna viitoare la Târgu Jiu

Peste 80 de cupluri care serbează anul acesta Nunta de Aur vor petrece la Târgu Jiu în luna februarie. Edilii au hotărât, ieri, în ședința de Consiliu Local, alocarea a 63.000 de lei pentru evenimentele dedicate celor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Acțiunea cuprinde, la fel ca până acum, o slujbă religioasă și, bineînțeles, o petrecere pentru cele mai longevive cupluri din oraș.

Vârstnicii a căror căsnicie reprezintă un exemplu de longevitate vor fi sărbătoriți și în acest an la Târgu Jiu, iar aleșii locali au stabilit deja toate detaliile evenimentului programat pentru data de 22 februarie. Potrivit hotărârii de consiliu local adoptate ieri, se estimează că 85 de cupluri vor marca anul acesta 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, iar pentru asta fiecare cuplu va fi premiat cu câte 500 de lei. În total, 63.205 lei cu TVA for fi cheltuiți la Nunta de Aur, banii alocați urmând a fi folosiți pentru diplome, aranjamente florale, dar și pentru nelipsita petrecere dedicată vârstnicilor. Se estimează că în acest an vor fi prezente 260 de persoane la restaurantul de pe Insuliță, iar prețul unui meniu va fi de 65 de lei cu tot cu TVA. Slujba religioasă în care vor fi reînnoite jurămintele de iubire și credință va avea loc tot la Biserica Sfinții „Apostoli Petru și Pavel” de pe Calea Eroilor. 70 de cupluri au fost sărbătorite anul trecut la Nunta de Aur, cele mai multe participând în anul 2004, respectiv 114, atunci când fostul primar Florin Cârciumaru a pornit această tradiție.

Ediția din acest an a Nunții de Aur este prima derulată sub mandatul primarului Marcel Romanescu. În trecut, evenimentul nu a dus lipsă de critici din partea anumitor politicieni, care cereau să participe la Nunta de Aur și persoane singure, care și-au pierdut partenerul în urma decesului.