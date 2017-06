Au susținut Evaluarea Națională în Penitenciarul Târgu Jiu

Mihai şi Rafael sunt doi deţinuţi din Penitenciarul Târgu Jiu care au avut astăzi mari emoţii. Cei doi au susţinut azi proba la matematică, în interiorul unităţii de detenţie, cu o comisie specială.

Rafael Ionuţ, de 29 de ani, este din Mioveni, judeţul Argeş. El a trecut cu bine şi de ultima probă de la Evaluarea Naţională. „Astăzi am susţinut proba la matematică. A fost peste aşteptările mele. Mi s-a părut foarte uşor. Sper să obţin o notă între 7 şi 8. Am avut profesori deosebiţi, care au venit la penitenciar să ne predea în fiecare zi şi, astfel, ne-am pregătit cum trebuie pentru Evaluarea Naţională”, ne spune Rafael. El a urmat în penitenciar doar clasa a VIII-a, pentru că, fără carte, nu are nicio șansă în viață. „Am dorit să-mi continui studiile pentru a-mi face un rost în viaţă. Acum, nici măcar permisul nu-l poţi obţine dacă nu ai absolvit VIII clase. Îmi doresc să-mi continui studiile şi după ce mă voi elibera din penitenciar. Vreau să mă înscriu la liceu, la fără frecvenţă”.

Rafael este muzicant, pasiune moştenită din familie, şi doreşte să se întoarcă la această activitate după ce se va elibera din detenţie: „Eu sunt muzicant. Cânt la acordeon şi orgă. Pasiunea pentru muzică este moştenită din familie. Îmi doresc să fiu lângă familia mea şi copilul meu, care are vârsta de doi ani şi jumătatea. Mai am două luni şi două săptămâni până la eliberare”.

Compunere despre un concurs sportiv

Mihai Benoniu are 32 de ani şi peste numai două săptămâni va intra în Comisia de eliberare. El spune că i s-a părut mai ușor la proba de Matematică: „Mi s-a părut mai uşor la matematică. La Limba Română mi s-a părut mai greu, pentru că a fost mai mult de scris. Sunt sigur că o să obţin notă de trecere. A fost dificil să mă pregătesc pentru examen, dar am avut profesori răbdători, care şi-au dat toată silinţa să ne înveţe. Am fost cât de cât pregătiţi datorită profesorilor”. Mihai a urmat, în Penitenciarul Târgu Jiu, ultimele două clase de gimnaziu. La proba de compunere de la Limba Română, el spune că a relat despre o competiţie sportivă la care a participat în interiorul penitenciarului: „La subiectul de compunere de la Limba Română am relatat despre un concurs sportiv la care am participat în Penitenciar. Este vorba de un concurs de tenis de picior”. Mihai vrea să îşi continue studiile şi după ce se va elibera. El vrea să meargă la liceu: „Mai am două săptămâni până când voi intra în Comisia de eliberare şi îmi doresc să îmi continui studiile, să merg la liceu. Acum, fără şcoală nu poţi să faci nimic. Sapa şi doar atât. Am familie, o soţie şi doi copii. Unul dintre ei a intrat în clasa a V-a şi fetiţa va merge în primul an. Vreau să mă angajez pentru a-mi creşte copiii”.

Probele au fost supravegheate video și audio

Lavinia Lupu, purtător de cuvânt al Penitenciarului Târgu Jiu, a precizat că probele au fost supravegheate video şi audio: „Probele s-au susţinut în interiorul Penitenciarului Târgu Jiu într-un spaţiu amenajat corespunzător cu o comisie asigurată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj. Probele s-au desfăşurat sub supraveghere audio-video”.