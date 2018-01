Bătrânii singuri şi neajutoraţi primesc asistenţă socială

Centrul care oferă servicii de asistenţă socială bătrânilor care nu au copii sau rude este zilnic solicitat de zecile de persoane vârstnice rămase singure pe lume. Pentru orice serviciu pe care nu îl pot face neînsoţiţi, aceștia le cer sprijin asistenților sociali care își desfășoară activitatea în Centrul Magnolia din municipiu. Cinci asistenți pentru îngrijirea la domiciliu se deplasează zilnic acasă la cei care au nevoie.

După ce au rămas singuri pe lume, zeci de bătrâni din Târgu Jiu abia se mai pot descurca să trăiască de pe o zi pe alta. Problemele de sănătate îi împiedică să se deplaseze așa că mulți dintre ei depun solicitări la Centrul Magnolia din municipiu pentru ca unul dintre asistenții unității să meargă zilnic la ei și să-i ajute.

,,Avem un număr de cinci îngrijitori la domiciliu. Dumnealor sprijină persoanele vârstnice care nu pot să facă singure diferite operaţiuni: îmbrăcat, dezbrăcat, să pregătească masa, îi însoţesc la cumpărături. Este un lucru foarte bun şi oamenii sunt foarte mulţumiţi pentru că ştiu că cineva le deschide uşa şi îi ajută atunci când au nevoie. Este foarte important pentru un bătrân să ştie că are o persoană pe care să poată să se bazeze, să ştie că dacă are nevoie să meargă la farmacie, sa facă cumpărături, să plăteasca facturi, are pe cineva care să îl însoţească şi nu este singur. Foarte mulţi sunt cei care ne solicită astfel de servicii. Nu mă refer la serviciile medicale ci doar la îngrijirea la domiciliu în acest sens, de a-i ajuta pe oameni să facă ceea ce au nevoie”, a declarat Alina Toader, directorul DPPS Târgu Jiu.

Pentru a beneficia de un asistent care să-i îngrijească la domiciliu, bătrânii trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Reprezentanții Direcției de Protecție Socială, în subordinea căreia se află centrul vor efectua o anchetă la fiecare solicitant în parte.

,,Cei care vor să beneficieze de aceste servicii trebuie să solicite, în primul rând, pentru că orice lucru se acordă în baza unei solicitări, să fie persoane singure şi să aibă peste 58 de ani. În urma unei anchete sociale, efectuate de colegele noastre de acolo, să se constate faptul că au nevoie de aceste servicii. Adică nu are cine să îi ajute, nu pot merge singuri. Le prinde bine. Unii mai uită ce au de făcut, genul acesta de lucruri pe care noi le evaluăm în cadrul anchetei sociale iniţiale”, a declarat Alina Toader, directorul DPPS Târgu Jiu.

Zilnic, persoanele care au într-adevăr nevoie de aceste servicii sunt vizitate de îngrijitori. Centrul ”Magnolia” funcționează la Târgu Jiu încă din anul 2012.