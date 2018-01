Casa de copii de peste o jumătate de milion de lei pentru beneficiarii DGASPC

Peste o jumătate de milion de lei au cheltui șefii județului pentru a le oferi copiilor din centrele de plasament condiții moderne de cazare. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are, începând cu acest an, o nouă casă de tip familial, care va adăposti 12 copii minori. Conducerea instituției și-a propus să mai achiziționeze astfel de imobile până la sfârșitul anului, pentru ca minorii să uite că trăiesc, de fapt, într-un orfelinat.

Protecția Copilului Gorj a făcut o achiziție importantă pe final de 2017, iar ieri, consilierii județeni și-au dat acordul ca imobilul să treacă oficial în administrarea Direcției. Potrivit lui Laurențiu Diaconescu, șeful DGASPC Gorj, condițiile oferite beneficiarilor nu se pot compara cu cele din vechile case de copii. „Anul trecut, în luna decembrie 2017, DGASPC Gorj a achiziționat o casă în localitatea Târgu Jiu, strada Petrești, o casă cu condiții deosebite, unde va fi înființat un serviciu de tip familial pentru 12 copii din sistem. Proiectul de hotărâre privind preluarea acestei case în domeniul public a intrat ieri pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean, iar Consiliul Județean ne-a dat-o nouă în administrare, pentru a da înființa aceste serviciu care va găzdui cei 12 beneficiari. Obiectivul principal al acestui serviciu nou înființat este de a scoate cât mai mulți copii din centrele clasice, de tip vechi”, a declarat directorul DGASPC Gorj.

„Încă două case de tip familial”

Deși suma cu care a fost cumpărată casa nu este deloc mică, Laurențiu Diaconescu spune că efortul financiar a meritat. Mai mult, șeful de la Protecția Copilului are promisiuni că astfel de achiziții vor mai avea loc și în 2018. „Prețul casei a fost de 590.000 de lei și are în jur de 7-8 camere, a fost o comisie care a mers acolo și care a făcut toată evaluarea. Copiii care vor beneficia de acest serviciu de tip familial vor fi însoțiți de 12 angajați din sistem. Copiii au vârste între 6-7 ani și 18 ani. Suntem foarte mulțumiți de acest spațiu, oferă condiții deosebite, are și o curte. Toți banii au venit de la Consiliul Județean și sperăm ca anul acesta să ne fie acordați banii pentru încă două case de tip familial, care ne sunt foarte necesare în derularea activității”, a mai adăugat Laurențiu Diaconescu.