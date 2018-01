Columbofilul gorjean care este singurul crescător din țară al celei mai grele rase de porumbei din lume

Mihai Cosmin, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, este singurul crescător din România al rasei porumbeilor romani, linia veche, rasa cea mai grea de porumbei din lume, care ajunge la o greutate de peste 1,2 kilograme şi la o anvergură a aripilor de peste un metru.

„Porumbelul“ este porecla columbofilului gorjean care este pasionat de creșterea înaripatelor încă din copilărie. Porumbelul roman, linia veche, se diferenţiază prin greutate, mărime şi prin numărul de pui. Porumbeii din această rasa se înmulţesc mult mai greu faţă de cei din linia nouă. Astfel, doar între patru şi şase pui pe an pot să rezulte de la o pereche de porumbei romani. Din acest motiv, preţul de vânzare al unei perechi este cuprins între 100 şi 400 de euro. „Rasa romană mi-a atras foarte mult atenţia în special prin mărimea şi greutatea ei. Este cea mai grea rasă de porumbei din lume, iar ca mărime, este depăşită de rasa «guşat german», care are un penaj mai voluminos. Trăsăturile specifice ale porumbeilor acestei rase sunt: capul mare, cioc gros şi scurt, nări mari, lungime între 45 şi 55 de centimetri de la cap la coadă, iar anvergura aripilor depăşeşte un metru, fiind asemănător cu uliul. Îmi place când îl văd prin curte cu mersul legănat, ca o raţă. Acestea au fost motivele care m-au determinat să mă axez pe această rasă“, spune Mihai Cosmin.

Linia veche este mult mai mare şi grea faţă de cea nouă. Astfel, o femelă are o greutate cuprinsă între 900 şi 1.000 de grame, iar un mascul, între 1.000 şi 1.200 de grame.

Singurul crescător din România

Mihai Cosmin este singurul creascător din România al rasei de porumbei romani. „Cred că în România nu mai creşte nimeni porumbei romani, linia veche. Cei din linia nouă se cresc mai uşor, nu sunt aşa de grei şi se înmulţesc mai uşor, cu toate că sunt mai agresivi“, ne spune columbofilul.

Acesta a cumpărat tocmai din Italia, ţara lor de origine, prima pereche de porumbei de acest fel: „Am achiziţionat prima pereche de porumbei din această rasă de la o expoziţie care a avut loc în nordul Italiei, în anul 2014, la un preţ destul de mare şi în urma unor insistenţe îndelungate. Sunt foarte puţine persoane care cresc această rasă, pentru că, aşa cum am spus, se înmulţesc destul de greu. De exemplu, atunci când am cumpărat prima pereche, în primul an nu am reuşit să scot decât un singur pui. Necesită o atenţie sporită pentru că trebuie urmăriţi când se ouă, iar ouăle trebuie luate şi puse la alţi porumbei ca să le clocească, pentru că ei le sparg, fiind foarte mari şi grei. Sunt multe secrete. În rest, se cresc asemenea celorlalţi porumbei. Nu necesită condiţii speciale, doar un spaţiu mai mare, ca urmare a mărimii lor“.

Rasă ornamentală de porumbei

Cosmin are în prezent cinci porumbei din această rasă de porumbei gigant. „O să încerc să obţin exemplare mult mai mari, atât în greutate, cât şi ca lungime. Îmi plac foarte mult extremităţile: ori foarte mare, ori foarte micuţ. Mai am porumbei dintr-o rasă foarte mică, «English long face», cu un cioc ca de papagal şi un cap foarte mare“.

Porumbeii romani sunt, la origine, o specie de carne, dar, în prezent, este considerată o rasă de păsări ornamentală. „Nu sunt cumpăraţi pentru carne. Pun accentul pe calitate şi nu pe cantitate. Foarte multe persoane cresc porumbei, dar nu pun preţ pe calitate. Eu am trecut de acest nivel. Prefer să am mai puţini porumbei, dar mai buni“, a precizat Mihai Cosmin.

Este pasionat din copilărie de creșterea porumbeilor

Mihai Cosmin este militar de carieră. Prietenii şi colegii de serviciu îl alintă „Poumbelul“ ca urmare a pasiunii pe care o are încă din copilărie pentru creşterea porumbeilor. A avut prima pereche de porumbei de la vârsta de 6 ani.