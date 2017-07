Distracție în natură! Tabără cu cortul pe Cheile Sohodolului!

Luna august va însemna și o altă minivacanță pentru români, așa că reprezentanții „Gorj Aventura” invită iubitorii naturii pe Cheile Sohodolului la „Tabăra de vară Cheile Sohodolului”.

Tabăra cu cortul este ocazia perfectă pentru ca atât tinerii, copiii, dar și cei trecuți de prima tinerețe să redescopere frumusețile naturii din Gorj! Tabăra va avea loc chiar în Cheile Sohodolului în perioada 11-15 august. Iată ce spun organizatorii: „În cadrul acestei tabere vă propunem următorul program: Ziua 1 -11.08.2017 – Sosire în Cheile Sohodolului – montare tabără, socializare, grătar, etc; Ziua 2 – 12.08.2017-Deplasare cu mașini offroad la cascadele de la Gropul Sec unde vom cobora în rapel în cascade, o să înotăm în piscine natural formate de cascade – seara ne vom întoarce la tabără și ne vom relaxa; Ziua 3 – 13.08.2017-va însemna escaladă toată ziua; Ziua 4 – 14.08.2017-în prima parte a zilei o să montăm o tiroliană. După amiază relaxare –cine dorește poate să meargă la piscină, să se bucure de soare și odihnă. Ziua 5-15.08.2017-Strângere tabără și plecare”. Prețul este de 600 lei de persoană și include: cursuri de escaladă la stâncă (folosire corectă a echipamentului de escaladă/ alpinism etc); echipament complet pentru escalada: corzi, bucle echipate; carabiniere, anouri, coboratoare, hamuri, papuci escalada etc; -echipament complet pentru rapel și tiroliană. Se dă un avans: 250 Lei/persoană. Data limită pentru înscriere este 8 august 2017. Pentru înscriere și detalii: 0729399281- Răzvan Sgondea sau email: contact@gorj-aventura.ro; sau mesaj pe adresa de Facebook ID: Gorj Aventura.