Doina Gorjului va cânta la Țicleni! Va fi mare petrecere de Sfântul Gheorghe

Pe data de 23 aprilie, în mai multe localități din Gorj sunt organizate festivaluri folclorice, bâlciuri, baluri sau alte manifestări artistice. Anul acesta, la Bărbătești va fi organizată prima ediției a unui festival dedicat portului popular. La Țicleni va avea loc un spectacol de muzică populară, invitații speciali fiind artiștii de la „Doina Gorjului”!

În fiecare an, la 23 aprilie, îl prăznuim pe Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință. În județul Gorj, în mai multe localități vor fi organizate câteva manifestări cultural-artistice. Astfel, la Țicleni va avea loc un spectacol de muzică populară și dans tradițional susținut de Ansamblurile „Petrolul”, „Dorul Țicleniului și Grupul „Voinicelul”. Invitați de onoare sunt artiștii de la Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”, care vor urca pe scenă de la 18,00. În parcarea de lângă Biserica Sfântul Gheorghe, locul de organizare a spectacolului, sunt așteptați și comercianți de mici, bere și alte produse. La Bărbătești, pentru prima dată va avea loc manifestarea „Duminica portului, cântecului și jocului popular”. Organizatori sunt Primăria și Biblioteca Publică Bărbătești, iar instituție parteneră CJCPCT Gorj. „S-au propus, pe lângă manifestările tradiționale deja, care, în mod normal, continuă, și câteva evenimente noi. În aprilie va fi o primă ediție a manifestării Duminica Portului, Cântecului și Jocului Popular la Bărbătești. Bărbăteștiul intră deja în circuitul județean al organizării de festivaluri. Evenimentul se va adresa atât copiilor, cât și adulților. Ideea în sine este de a acorda importanță costumului popular, nu jocului, nu cântecului, pentru că județul e plin de festivaluri de genul acesta”, spunea Ion Cepoi, directorul CJCPCT Gorj. De asemenea, tot de Sfântul Gheorghe, la Dănciulești, va avea loc o nouă ediție a Festivalului Folcloric „Mariana Ionescu Căpitănescu”. „Logodna vinului cu ulcica” este o sărbătoarea comunitară care are loc na de an la Dobrița, comuna Runcu. Organizatori sunt Primăria și Căminul Cultural Runcu, iar parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă, Fundația Culturală ,,Dăruie vieții farmec” Târgu-Jiu.