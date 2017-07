„Domnișoara Pogany” realizată dintr-o cărămidă tip BCA

Corneliu Negreanu are vârsta de 63 de ani și suferă de o problemă neurologică, în urma unui accident suferit în tinerețe. Acesta frecventează zilnic Centrul pentru persoane cu dizabilități „Christian” din Târgu Jiu, unde și-a redescoperit pasiunea pentru pictură și, mai nou, pentru sculptură. Acesta a realizat mai multe lucrări pe care le-a donat Centrului și care sunt expuse în cadrul acestuia. Pe lângă picturi, Corneliu Negreanu a mai realizat lucrări de traforaj, pirogravură și chiar sculptură. Piesa care atrage atenția este o reproducere a capodoperei lui Brâncuși, „Domnișoara Pogany”. Corneliu Negreanu a găsit pe stradă o cărămidă de tip BCA și s-a gândit că este materialul perfect din care s-o realizeze pe „Domnișoara Pogany”.

„Este făcută dintr-o cărămidă tip BCA care este folosită în construcții. Am găsit cărămida pe stradă. Am cioplit cărămida cu două cuțite și cu o lingură. Am lucrat în jur de două săptămâni la «Domnișoara Pogany». I-am dat o patină din lapte de ipsos, pentru a acoperi orificiile, deoarece avea multe porozități”, ne-a explicat Corneliu Negreanu.

A urmat cursurile Școlii Populare de Arte

Corneliu Negreanu a urmat în timpul liceului cursurile Școlii Populare de Artă. „În paralel cu liceul am urmat cursurile Școlii Populare de Artă, la pictură și teatru“, ne-a explicat Corneliu Negreanu. Acesta și-a redescoperit pasiunea pentru arta plastică după ce a început să frecventeze Centrul „Christian”: „Aici fac diferite lucrări, de la pirogravură și traforaj și până la picturi. Am început cu traforajul și apoi am început să și pictez”.

A alunecat pe scările de la magazinul Parângu

Corneliu Negreanu a suferit un accident nefericit. A alunecat pe scările unui magazin și s-a lovit la cap: „Imediat după ce am terminat liceul, am căzut pe treptele Magazinului Parângu și m-am lovit la cap. Am intrat în comă și mi s-a format un cheag de sânge la cap. Am avut noroc cu tata că lucra la Ambulanță și am fost dus la Spitalul nr. 9 din București, unde mi-a fost scos cheagul de sânge. Am rămas cu probleme de neurologice”. El a lucrat ca instalator timp de 26 de ani, iar acum este la pensie.