Drama unui tânăr din Gorj! A fost diagnosticat cu o boală cumplită chiar înainte de împlinirea majoratului și are nevoie de bani pentru transplant

Un adolescent suferă de o boală cumplită și se zbate între viață și moarte pe patul de spital al Institutului Oncologic din Cluj. Ilie Berbec, din Baia de Aramă, a aflat cu doar o săptămâna înainte de a împlini vârsta de 18 ani că suferă de leucemie acută. Primele manifestări ale bolii au apărut de mai multe luni, dar medicii nu i-au pus un diagnostic. Se simțea rău, nu avea poftă de mâncare, slăbise și i se învinețeau unghiile. Am fost la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, i s-au făcut analize, dar toate au ieșit bune. Medicii nu a pus niciun diagnosticat. Apoi, am mers la Spitalul Militar Craiova. Acolo i s-au găsit ganglioni la gât și la burtă. A fost operat, i s-au scos ganglionii, dar au apărut din nou. Au spus că nu sunt cancerigeni. Starea lui se înrăutățea, iar părinții l-au luat pe semnătură și am mers la Cluj Napoca. Acolo i s-a pus diagnosticul de leucemie acută“, ne povestește sora adolescentului, Florentina Berbec.

Este internat la Terapie Intensivă în stare gravă

Acum, Ilie Berbec este la Terapie Intensivă, la Cluj. Este imobilizat la pat și familie este disperată, pentru că tratamentul cu citostatice a avut o serie de reacții adverse: „Este la Cluj de două luni. Urmează un tratament cu citostatice, este imobilizat la pat și nu poate să meargă. I-a curs mult sânge. Nu poate nici să mănânce, pentru că i-a apărut o ciupercă în gât și tot ce mănâncă vomită“, ne mai spune sora băiatului.

Familia este disperată

Medicii au informat familia că salvarea adolescentului ar fi un transplant de măduvă, dar costurile se ridica la un miliard de lei: „Ca să-l salvăm ne costă un miliard de lei, pentru că are nevoie de transplant de măduvă. Am reușit să strângem 100 de milioane de milioane de lei. Am făcut apel pe Facebook, la cunoștințe, rude, am mers din poartă în poartă, la primărie, la consăteni, la unii patroni din zonă. Ne luptăm să strângem acești bani. Îl susținem cât putem, dar nu mai avem bani. E păcat ca la 18 ani să aibă o asemenea soartă“, a mai precizat Florentina.

Cei care vor să-l ajute pe Ilie să trăiască pot face donații în următoarele conturi:

– RO39C.EC.E.MH 0208.RON0252889…BERBEC NICOLAE (tatal baiatului)

– BCR.RO38RNCB0150126251540001. BERBEC NICOLAE